Ženska je najbolj ogrožena, ko se odloči za odhod

Marca so v Sloveniji izrekli prvo dosmrtno zaporno kazen za storilca, ki je na brutalen način končal tri življenja. Žrtve so bile njegova zunajzakonska partnerica, ki ga je zapustila tik pred tem, in njeni starši, storilec pa se je nad njimi znesel pred očmi lastnega otroka. Aprila so v Mariboru sodili mlademu moškemu zaradi poskusa umora svojega nekdanjega dekleta. Na koprskem sodišču so sodili moškemu, ki ga je prijavila partnerica zaradi duševnega in telesnega trpinčenja. Čeprav ji je grozil tudi s smrtjo, je pozneje vse zanikala. Aprila sta se v Zagrebu v enem dnevu zgodila dva femicida, v Srbiji je bilo ubitih 28 žensk, storilci so bili njihovi partnerji oziroma bližnji. To je le nekaj povzetkov tragedij, ki so se v Sloveniji in naši bližini zgodile v zadnjih mesecih in so povezane z nasilnimi dejanji, ki so bila storjena nad ženskami.