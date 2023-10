Odpravljanje mita o hermetičnosti umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Na dvorcu Trebnik v Slovenskih Konjicah so se že drugo leto zbrali umetniki, ki v okviru likovne kolonije pet dni ustvarjajo, spoznavajo lokalno okolje ter sodobno umetnost približajo domačinom. Slednje je ključno, je poudarila umetniška vodja in slikarka Tina Konec, saj »galerije obstajajo predvsem v večjih naseljih, v manjših pa je teh manj in prebivalci redko samoiniciativno zaidejo vanje«.

Letos se kolonije udeležujejo Nataša Berk, Matej Čepin, Nika Erjavec, Lucija Rosc, Helena Tahir in Jure Zrimšek.