Nujen je tesnejši dialog med oblikovanjem in znanostjo

Na Dunaju do jutri poteka sedemnajsta edicija Dunajskega tedna oblikovanja (Vienna Design Week), ki v prepletu oblikovalske teorije in prakse ponuja pribli​žno 200 razstav, predstavitev, konferenc, pogovorov, delavnic in vodenih ogledov. Festival od leta 2020 vodi direktor Gabriel Roland, ki poudarja, da mora biti oblikovanje dostopno vsem in vsakomur ter usmerjeno v premišljevanje in sooblikovanje trajnostne prihodnosti.

Ob tem dodaja: »Obstaja veliko izredno zanimivih eksperimentalnih projektov; toda na neki točki si moramo reči, dobro, eksperimentirali smo, zdaj pa mora vse skupaj doseči učinek, kajti čas se nam izteka.«

Na Dunajskem tednu oblikovanja se že tradicionalno predstavljajo tudi slovenski oblikovalci. Kako ti vidijo razvoj področja sodobnega slovenskega oblikovanja, katere njegove močne in šibke točke zaznavajo?