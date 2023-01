V času negotovosti hočejo bralci več knjig

V nadaljevanju preberite:

Globalno založništvo gleda v prihodnost zaskrbljeno, v mislih so posledice pandemije, med njimi podražitve surovin in sprememba bralnih navad, vojna v Evropi, podnebne spremembe, marsikaj. Pred pandemijo so se založniki posvečali zniževanju stroškov, vlaganju v digitalizacijo, a koronski kaos je nekatere prednostne naloge spremenil, na vrsto je prišla umetnost preživetja v drugačnih okoliščinah. Založništvo je v krizi pokazalo trdoživost.