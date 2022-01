Malim založbam in knjigarnam ni lahko

»Knjige so dokazale, da so odporne proti krizi.« To je lahko ugotovila Karin Schmidt-Friderichs, predsednica Borznega združenja nemških knjigotržcev, ko so prejšnji četrtek objavili poročilo o gibanjih na knjižnem trgu v lanskem letu.

Podatki, ki jih za preglede posameznih tržnih sektorjev zagotavlja badenbadensko podjetje Media Control, so pokazali, da se je prodaja knjig po vseh prodajnih kanalih v primerjavi z letom 2020 povečala za 3,2 odstotka, v primerjavi z letom 2019 pa za 0,8 odstotka.

Spletna prodaja je omilila padec prodaje

Karin Schmidt-Friderichs je svojo ugotovitev pospremila z mnenjem, da bralci hlepijo po dobrih zgodbah, zanesljivih informacijah, nasvetih in navdihu, povpraševanje po knjigah je bilo tudi v drugem pandemičnem letu ves čas precejšnje. Vendar pa so podatki pokazali, da je na poslovanje klasičnih knjigarn vplivalo pomladno enomesečno zaprtje javnega življenja, leto so sklenile s 3,1-odstotnim padcem prodaje v primerjavi z letom prej in s kar 11,5-odstotnim v primerjavi s predpandemičnim letom 2019.

»Zaprtje knjigarn in splošni padec prodaje v središčih mest sta bila velik izziv za lokalne knjigotržce, vendar so s predanostjo, povezanostjo s kupci in kreativno pomočjo knjigarn in založnikov iz meseca v mesec tlakovali pot iz deficita, ki ga je povzročilo zaprtje javnega življenja. Številnim knjigarnam, tudi manjšim, je koristila povečana spletna prodaja. To je dobro, saj so na vse vplivale povišane cene papirja in energije; s tem se bo knjižna industrija morala ukvarjati tudi letos,« je še dodala predsednica združenja.

Otroška in mladinska dela na vrhu

V pandemičnem času je bila rast povpraševanja po otroških in mladinskih delih, lani so jih prodali 9,4 odstotka več kot leta 2019, za 4,2 odstotka se je povečala tudi prodaja leposlovja za odrasle, rast neleposlovnih naslovov je bila višja za 1,6 odstotka, povsem razumljivo pa je padlo zanimanje za popotne knjige in priročnike, izmerili so padec za 26,4 odstotka.

Prodajna uspešnica lanskega leta je bil v kategoriji trdo vezanih knjig roman Juli Zeh Über Menschen (O ljudeh), na lestvici mu sledijo Playlist (Seznam) Sebastiana Fitzeka, na tretjem mestu je pristala Lucinda Riley z romanom Die verschwundene Schwester (Pogrešana sestra), med stvarnimi deli v trdi izdaji pa je prvo mesto zasedla knjiga Pfoten vom Tisch! (Šape z mize) Hapeja Kerelinga. Dokončni podatki o prodaji knjig po vseh prodajnih poteh bodo znani do poletja.

Ogrožene ruske male založbe

O povsem drugačnih podatkih revija Publishing Perspectives poroča iz Rusije, po mnenju članice Zveze ruskih knjižnih založnikov in urednice revije Knjižna industrija Svetlane Zorin je padec prodaje tiskanih knjig ogromen, med 50 in 70 odstotki, prodaja digitalnih naslovov kljub večjemu povpraševanju po e-knjigah in zvočnih knjigah pa te izgube ni zmogla bistveno nadomestiti. »Ta trend se bo po mojem mnenju nadaljeval,« je prepričan Dmitrij Ickovič, ustanovitelj založbe Združeno humanitarno založništvo, »vendar bodo tiskane knjige še iskane vsaj v kategorijah otroških knjig in slikanic pa tudi priročniških del. Na prodajo tiskanih knjig bo vplivala tudi velika podražitev papirja.«

Svetlana Zorin je dodala, da knjigotržci zdaj vse stavijo na kupce, ki imajo toliko denarja, da si še lahko privoščijo kupovati knjige, prodajne številke pa govorijo, da utegnejo e-knjige in zvočne knjige doseči okrog 15-odstotni tržni delež. Ramil Faskutdinov, urednik največje ruske založniške hiše po številu izdanih neleposlovnih del Bombora, je ugotovil, da je imelo zadnje zaprtje javnega življenja v Rusiji velik vpliv na prodajo knjig, a njegova založba je lansko leto kljub vsemu končala s 30 odstotkov višjo prodajo kot leta 2020.

Podpredsednik ruske založniške zveze Oleg Filimonov je opozoril, da se je v največjih težavah znašla večina malih in srednje velikih založb zunaj prestolnice, Sankt Peterburga in še treh do petih večjih metropol, njihova največja težava so visoki stroški distribucije, nekatere so začasno prenehale poslovati, a njihovo natančno število še ni znano.