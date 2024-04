Dodatnih 1,2 milijona evrov za kopališče Ilirija

Gradnja kopališča Ilirija oziroma Športnega centra Ilirija, kot se uradno imenuje ta občinski projekt, pospešeno poteka, saj naj bi bilo poleti tudi uradno odprtje. Med drugim na strehi že nameščajo sončne panele. Za dodatna, nepredvidena dela pa bo koprska družba Makro 5 Gradnje od MOL prejela dodatnih 1,2 milijona evrov (z DDV). To pomeni, da bodo na magistratu samo za gradnjo odšteli dobrih 54 milijonov evrov (z DDV).

Iz obvestila, ki ga je pred dnevi občina objavila na portalu javnih naročil, je razvidno, da bo podjetje Makro 5 Gradnje moralo izvesti dodatna dela, zato je bil sklenjen že dvanajsti aneks (oziroma dodatek) k osnovni gradbeni pogodbi. Iz dokumenta izhaja, da so aneks sklenili »zaradi dodatno naročenih del, izvedbe požarnega izhoda iz garažne hiše in posledične ureditve povezave garažne hiše z obstoječim podhodom pod Bleiweisovo cesto pri Narodnem domu, pa tudi zaradi izboljšave prometne varnosti ter vzpostavitve pretočnosti vključevanja vozil iz garažne hiše na Bleiweisovo cesto.« Po mnenju naročnika (oziroma MOL), zamenjava izvajalca, ki izvaja dela po tej pogodbi, ni mogoča zaradi ekonomskih in tehničnih razlogov. Prav tako bi zamenjava izvajalca povzročila nevšečnosti in bistveno povečanje stroškov, saj gradnja že poteka, so zapisali v obrazložitvi. Dodatne gradnje po zagotovilu občine ne presegajo tretjine vrednosti pogodbe o izvedbi gradnje.

Računajo na sredstva Eko sklada

Iz letošnjega občinskega proračuna je razvidno, da je ta največji športni projekt, ki se trenutno gradi v Ljubljani, ocenjen na kar 65,2 milijona evrov, na MOL pa računajo, da bodo od Eko sklada za ta projekt prejeli okoli štiri milijone evrov. Koprski gradbinec bo namesto sprva predvidenih dobrih 53 milijonov evrov (z DDV) za gradbena dela prejel 54,2 milijona evrov (z DDV). Sicer pa so na občini za kopališče Ilirja objavili tudi razpis za dobavo in vgradnjo opreme, ponudbe izvajalcev sprejemajo do 25. aprila. V občinski blagajni so za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, plačilo opreme, strokovne storitve za gradnjo skoraj ničenergijske novogradnje in strokovni nadzor letos rezervirali 17,5 milijona evrov.