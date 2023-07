Moravški dom za starejše bo gradila država

V nadaljevanju preberite:

Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je gradnjo doma starejših občanov v Moravčah, ki bo enota domžalskega doma upokojencev, nedavno uvrstil v načrt razvojnih programov za obdobje 2023 do 2026. Dom za starejše bo lahko sprejel 78 oseb, poleg tega bo na voljo še devet začasnih namestitev in dnevno varstvo za šest ljudi. V okviru doma bo tudi lekarna. Vrednost naložbe je ocenjena na dobrih devet milijonov evrov (z DDV).

Dom bo imel tri etaže. V pritličju so poleg preddverja predvideni upravni prostori, kuhinja in gospodarski prostori, zdravstvena dejavnost, delovna terapija, fizioterapija ter dve bivalni enoti za osebe z demenco. V nadstropjih pa so predvideni bivalni in spremljajoči prostori institucionalnega varstva, začasnih namestitev in dnevnega varstva. Vse sobe bodo imele lastno kopalnico, vsaka bivalna enota pa manjšo kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor, shrambo, prostor za čistila in perilo ter negovalno kopalnico. Ocenjena vrednost investicije znaša 9,15 milijona evrov (z DDV).