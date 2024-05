Med sesalniki in mikrovalovkami električna kupejevska limuzina

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je meka električne mobilnosti. Vsaka novost pritegne veliko pozornosti, kar velja tudi za model xiaomi SU7. Število naročil in vrste v salonih kažejo, da bo morda tudi Xiaomi pomemben proizvajalec avtomobilov.

Xiaomi je četrti največji proizvajalec mobilnih telefonov na svetu in zdaj hoče enak pečat pustiti še v avtomobilski industriji. S kupejev­sko električno limuzino SU7 je takoj privabil veliko kupcev. Že v prvih štirih minutah so zbrali 10.000 naročil, mejo 50.000 naročil so presegli v 27 minutah, do konca prvega dne so jih zbrali 90.000.

Na avtomobilskem salonu v Pekingu je bil ta model verjetno glavna atrakcija. Gneča okoli SU7 je bila nepopisna, kot da gre za najbolj poseben avtomobil na svetu. Resda je izdelek atraktiven, a kljub temu je takšen naval nepričakovan. Sploh, ker si lahko ljudje enak avtomobil ogledajo v Xiaomijevih salonih, v katerih je bistveno manj gneče.