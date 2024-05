V čakanju na (cenejše) novosti

V prispevku preberite:

Podjetje Tesla po letih rasti letos prvič doživlja padec prodaje. Tako finančni trgi kot konkurenti vendarle natančno opazujejo njihove signale o prihodnji modelski politiki. Ta dobiva nove obrise, a je po svoje še naprej zavita v tančico nejasnosti.

Znano je, da je Tesla po nekaj letih strme rasti v letošnjem prvem četrtletju v globalnem pogledu prvič doslej utrpela resnejši upad prodaje – petino manj kupcev (388.000) so imeli kot v istem obdobju lani. Za skupne številke to ne pomeni veliko, a povejmo, da je bilo letos v prvem četrtletju tudi pri nas prodanih 275 avtomobilov te znamke, 30 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Najzanimivejši model Y, ki je bil lani med prvo prodajno deseterico, je bil tokrat le na tridesetem mestu.

Seveda je res, da je na trgu električnih avtomobilov v zadnjih mesecih nastal nekakšen premor, ko prvim kupcem, ki so narekovali ritem rasti prodaje posebej v Evropi in ZDA, niso sledili novi. Tesla nima še drugih avtomobilskih izdelkov, kot jih imajo klasični tekmeci. V preteklih letih so veliko zaposlovali, letos bodo število zaposlenih zmanjšali v povprečju za deset ­odstotkov.

Podjetje že dolgo ni predstavilo (količinsko pomembnejše) res velike novosti.