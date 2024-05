Dončić odmislil bolečine in skupaj z Irvingom poslal LA na počitnice

Orlando »preživel« 50 točk Mitchlla

Košarkarji Orlanda so na šesti tekmi s 103:96 premagali Cleveland in izsilili sedmo tekmo v seriji, ki bo potekala na domačem parketu nekdanje ekipe LeBrona Jamesa. Igralec tekme je bil Donovan Mitchell s 50 točkami, a to ni bilo dovolj za zmago Clevelanda, saj je obramba Orlanda dobro omejila njegove soigralce, ki so skupaj zmogli manj točk kot zvezdniški branilec. Pri čarovnikih iz Floride se je izkazal Paolo Banchero s 27 točkami.