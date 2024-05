Z javnim denarjem do elektrarn na javnih objektih

V nadaljevanju preberite:

Konzorcij občin Domžale, Trzin in Lukovica je kandidiral na razpisu ministrstva za okolje, prostor in energijo (MOPE) za pridobitev finančnih sredstev za postavitev sončnih elektrarn na javnih ustanovah. Na resornem ministrstvu so prejeli prijave iz štirinajstih občin, na voljo pa je 20 milijonov evrov. Predvidena so tri odpiranja prispelih ponudb. Na prvi rok za prijavo so prejeli vlogo konzorcija omenjenih občin, ki ga vodi domžalska občina. Drugi rok za prijavo poteče v začetku septembra, tretji pa 10. oktobra. Preberite tudi, kaj o postavitvah sončnih elekrarn na strehah osnovnih šol in vrtec pravijo na šolskem ministrstvu in kaj med drugim o protipožarni varnosti sončnih elektrarn pravijo poklicni gasilci.