Pametnejši od nas

Umetna inteligenca bo najbrž prišla z napotki, kot smo jih slišali za dr. Googla: za vsak primer vprašajmo strokovnjake. Morda pa bo vendarle preprečila zoprne situacije in nam olajšala življenje.

Chatgpt, google bard, midjourney, pictory in druge aplikacije so vsaj britanskemu novinarju Robu Waughu ves dan pomagale zabavati in oskrbeti poldrugo­ leto starega sina. Umetna inteligenca je napisala zgodbo o prijaznem volku, ki mu jo je prebral, in narisala podobe, ki sodijo zraven, mimogrede je predlagala še nekaj stavkov za širjenje otrokovega besednega zaklada. Sestavila je seznam rekreativnih dejavnosti in zdravih obrokov.

Ob jogurtu s sadjem se je otrok, vajen palačink, razjokal, pomagal je samo očetov objem, nič ne more nadomestiti ljubezni staršev. Pri proizvajalcu robotke Maxie pa verjamejo, da pri dveh tretjinah otrok izboljša socialne spretnosti. Tako naj bi plišasti medvedki že pri petih letih pripovedovali otrokom pravljice, izmišljene posebej zanje.

Tudi odrasli se bomo po mnenju futuristov z mini računalniškimi prišepetovalci, pritrjenimi na očala, bolje izkazali na ­zmenku, v službi in drugje, lažje naj bi prepoznali čustva sogovornikov in zaznali laži. Kitajska, ki hiti razvijati pametne naprave, že zdaj po orwellovsko nadzira prebivalstvo, kontroverzno bo tudi domnevno prepoznavanje zločincev z umetno pametjo, ki je lahko tudi zelo neumna. Eni bodo nedolžne žrtve, tisti, ki jih ne bo prepoznala, pa bodo morda sami izkoristili priložnost za lažjo prepoznavo žrtev.

Najbrž bodo res še najpametnejši algoritmi, ki bodo pomagali vzgajati otroke. Če bo mogoče preprečiti vsaj del krivic, ki toliko ljudi navedejo na kriva pota, bo tehnologija upravičila napovedi.