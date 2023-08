Odkrivanje ovir pri zaposlovanju invalidov

V nadaljevanju preberite:

Do jeseni bo končana raziskava v okviru večletnega projekta Vključen svet, ki se je začel marca letos in s katerim preverjajo stanje na področju zaposlovanja invalidov. Namen raziskave je čim bolje zastaviti projekt v prihodnosti, ki naj bi trajal najmanj tri leta. Na ministrstvu za delo od projekta pričakujejo predvsem to, da bo odkril in prinesel rešitve za ovire pri zaposlovanju invalidov.