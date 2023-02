Kulturna dediščina naj bo dostopna za vse

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji smo že naredili velike korake pri dostopnosti kulturne dediščine gibalno oviranim, gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim. Nekoliko pa so še spregledani gluhoslepi, ki ob obisku potrebujejo individualno obravnavo. Počasi se premika tudi pri nevrološko drugačnih, ki potrebujejo drugačne pristope, od lahkega branja, drugačne komunikacije, do razumevanja njihove potrebe po občutkih varnosti, miru, po prostoru za umik, razumevanju njihove potrebe po izražanju in podobno.

Tako je ob koncu projekta v okviru Erasmusa+, z naslovom Accesscult: Inovativne izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse – potekal je od septembra 2020, končuje pa se jutri –, označila trenutno stanje pri nas vodja tega projekta na Univerzi v Ljubljani dr. Urša Valič z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.