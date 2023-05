Zaposlovanje invalidov se ne zgodi čez noč, je proces

V nadaljevanju preberite:

Ali se lahko invalid, ki je nekaj let invalidsko upokojen, s približno 500 evri invalidske pokojnine na mesec, in si želi delati, ponovno zaposli? Na kakšen način oziroma v kakšni obliki? Kakšne so realne možnosti za to, so vprašanja, ki se zastavljajo na začetku večletnega projekta Vključen svet, ki se je začel marca letos, s trimesečno ozaveščevalno kampanjo pod naslovom Vsi drugačni, vsi s potenciali. Njen namen je ozaveščati ključne deležnike in splošno javnost o pomenu zaposlovanja invalidov.