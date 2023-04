Zaposlitev danes ne pomeni več izhoda iz revščine

V nadaljevanju preberite:

Lani je Karitas zagotavljala materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic več kot 17.600 starejšim, to je za kar 17 odstotkom starejših več kot v letu prej. Med številnimi ljudmi, ki živijo z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, so namreč največja skupina upokojenci, podrobnejši pogled pa pokaže, da so to večinoma starejše ženske.

Tudi letos vabijo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in živeti. Vsi, ki bi želeli sodelovati, sredstva lahko nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, namen je Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 930. Zgibanka s položnico in elektronske oblike darovanja pa so na voljo na spletni strani Karitas: https://www.karitas.si/pomagajmo-preziveti.