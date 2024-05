Poštni delavci bodo od 3. junija stavkali

Potem ko so se zaposlenim na pošti s 1. marcem že drugič letos zvišale osnovne plače, regres v višini 2000 evrov pa so napovedovali, da bodo izplačali najpozneje do 1. maja, s Pošte Slovenije z okrog 5600 zaposlenimi zdaj prihajajo napovedi o stavki. Predvidena je za 3. junij. V danem trenutku, kot zatrjujejo v Sindikatu poštnih delavcev, jim ne preostane drugega kot zaostritev sindikalnega delovanja.

Sindikat poštnih delavcev (SPD), ki je sprejel sklep o napovedi stavke, še sporoča, da je njihov pooblaščenec Saša Gržinič odstopil iz nadzornega sveta Pošte Slovenije, saj je, kot pravi sam, »prišel čas za ulico«. Dodaja, da so na Pošti Slovenije ostali tudi brez sveta delavcev, v katerega so zaposleni izvolili veliko večino predstavnikov: »Dva predstavnika Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije sta namreč vložila tožbo proti volilni komisiji zaradi domnevnih nepravilnosti ob izvedbi volitev. Sodišče je odločilo, da volitve razveljavi.« Gržinič upa, da bodo »nove volitve čim prej razpisane in bodo tokrat minile brez zapletov«.

Kot poudarja, ne more več sodelovati na sejah nadzornega sveta, kjer mu dajo jasno vedeti, da je nezaželen. »Nadzorni svet je svojo nalogo nadzora uprave opravljal vse do menjave na vrhu Pošte Slovenije, od takrat pa se na sejah daje občutek, da bi najraje tej upravi samo še ploskali,« je zapisal.

Pobuda sveta delavcev, da nadzorni svet razmisli o nezaupnici upravi in se izjasni o prihodnosti Pošte Slovenije, pa je po Gržiničevih besedah »ostala v elektronskem nabiralniku predsednice nadzornega sveta«.

Sindikat je v sporočilu za javnost nanizal naslednja dejstva oziroma razloge za stavko: uprava ignorira njihove zahteve; kljub dvigu plač, »ki smo ga člani SPD izborili«, Pošto delavci še vedno vztrajno zapuščajo, zaradi česar se »delo prevali na tiste, ki ostajamo na Pošti«. Zaposleni tudi težko dobijo odobren dopust, trdijo, poleg tega se, kot ocenjujejo, pogoji za varno in zdravo delo niso spremenili. Se pa njihovemu sindikalnemu boju prvič množično pridružujejo tudi »delavci iz sosednjih pisarn uprave«, so zapisali, kot razlog pa navedli odnos, ki da ga ima uprava do strokovnih služb.

Predsednik sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič. FOTO: Iztok Umer

Sindikat poštnih delavcev omenja tudi, da se uprava loteva metode »deli in vladaj, potrebe delavcev pa poslovodstvu niso prioriteta«. Sindikat nadzornemu svetu očita, da je »popolnoma odpovedal pri nadzorovanju uprave« in da so jim »onemogočili obveščanje članov in javnosti«, saj da »je vsak dokument prejel oznako poslovna skrivnost«. »Dejstvo je tudi, da se z novo strategijo upravljanja državnih naložb vrata na stežaj odpirajo privatizaciji Pošte Slovenije,« so še zapisali v sindikatu.

Ob upravi, ki potrebe zaposlenih popolnoma ignorira, nas je zato upravičeno strah, dodajajo. Strah jih je »poslovnega modela, ki smo ga pred desetimi leti že videli in v SPD uspešno preprečili«, prav tako se bojijo »siljenja v delo prek espejev in drugih oblik prekarstva, čezmernih nadur, varčevanja na zaposlenih …«

Menijo, da so razlogi za strah utemeljeni.

S složnostjo jim je enkrat že uspelo zaustaviti »razvrednotenje našega dela«, dodajajo in napovedujejo, da bodo ponovno stopili skupaj.

Sklicujejo se na besede pooblaščenca SPD Saše Gržiniča, ki je zapisal: »V tem času nam ne preostane nič drugega, kot da delavci vstanemo. In vstali bomo v predvolilnem obdobju, ko bi morali nositi volilni reklamni material za tiste, ki razmišljajo o tem, da bi nas prodali.«