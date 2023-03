V bolnišnicah najpogosteje umirajo zaradi pnevmokokne pljučnice

V nadaljevanju preberite:

Kljub napredni diagnostiki in sodobnim načinom zdravljenja ostaja pnevmokokna pljučnica med desetimi najpomembnejšimi vzroki smrti in je najpogostejši vzrok umiranja v bolnišnicah. Med najbolj ogroženimi so starejši od 65 let, kronični bolniki in imunsko oslabeli. Zaradi pljučnice največkrat umrejo starejši in oslabeli bolniki, ki imajo sočasno več kroničnih bolezni, in prav zaradi te okužbe tudi pridejo v bolnišnico.

V Sloveniji je vsako leto 12,4 invazivne pnevmokokne okužbe na 100.000 prebivalcev, pri starejših od 65 let pa celo 29,3. To pomeni približno 10.000 okužb na leto, pri čemer je 20 odstotkov oziroma 20.000 obolelih hospitaliziranih, smrtnost pa je desetodstotna, kar pomeni 200 smrti na leto. Smrtnost pri obolelih s pridruženimi kroničnimi boleznimi je od 20- do 50-odstotna. Petina od 2000 hospitaliziranih, to je okoli 400, se zdravi v enotah intenzivne terapije. Tu je smrtnost od dva- do trikrat višja kot pri vseh hospitaliziranih in znaša od 20 do 30 odstotkov; 100 ljudi na leto torej umre v enotah intenzivne terapije zaradi pnevmokoknih okužb.