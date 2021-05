Ob možganski kapi je treba ukrepati hitro

Premalo se zavedamo pomena preventive, preprečevanja in zdravljenja možganske kapi, so ob včerajšnjem evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi opozorili v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Najpomembnejša preventiva je zdrav življenjski slog. Dobro pa je, da smo pozorni na opozorilne znake možganske kapi, pri čemer pomaga znano geslo GROM. Ukrepati je namreč treba takoj, šteje vsaka minuta.Čeprav je možganska kap najpogostejša pri starejših, jo prav tako lahko doživijo otroci. Tudi zaradi dejavnikov tveganja, kot sta debelost in pogostejše kajenje mladih, se pomika v mlajšo dobo, posledice pa bo mogoče zaznati v prihodnosti. Po nekaterih podatkih bo zaradi staranja tako imenovane baby boom generacije do leta 2035 kar 35 odstotkov več ljudi doživelo možgansko kap kot danes.V Sloveniji vsak dan za možgansko kapjo zboli deset ljudi. Zdravljenje s topljenjem strdka je mogoče v prvih štirih urah in pol. Med epidemijo se še podaljšujejo čakalne vrste za rehabilitacijo.