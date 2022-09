Spolni odnos je kot vzpon do tretjega nadstropja

V nadaljevanju preberite:

Težave v spolnosti so pogosto povezane z različnimi strahovi. Pri srčno-žilnih bolnikih in njihovih partnerjih se pojavljajo pogosteje, in sicer kot vzrok in posledica. Včasih ne moremo oceniti, kako so se začele. Zelo pomembno se je o tem pogovarjati, saj je ta tema prevečkrat po krivici tabuizirana, poudarja specialist kardiologije in interne medicine Marko Gričar, dr. med., ki ima veliko izkušenj z zdravljenjem bolezni srca in ožilja ter morebitnih težav v spolnosti.

Poudarja, da je večja težava to, da del populacije težko sprejme, da ima težave v spolnosti, motnjo erekcije oziroma erektilno disfunkcijo. Pri tem je pomembno vedeti, da je to lahko tudi zgodnji kazalnik bolezni srca in ožilja, saj podatki kažejo, da se pojavi od sedem do deset let pred srčno-žilnimi zapleti. Zdravnik zato svetuje, da je ob pojavu motenj erekcije dobro obiskati zdravnika, ker tako lahko pravočasno preprečimo razvoj bolezni in katastrofo. Primernejše vprašanje pa je: »Kako ohraniti spolnost in vse njene prednosti kljub srčno-žilnim boleznim, ki se pojavijo z leti?«