Pet razglednih točk Hrvaške, ki ti vzamejo dih

Hrvaška je prava zibelka naravnih čudes, zato ti predstavljamo pet razglednih točk, ki jih moraš doživeti, če iščeš stik z naravo, zgodovino ali samim seboj.

1. Visovac – otok v srcu reke in duše

V osrčju reke Krke, blizu Skradina, leži čaroben otok Visovac, ki ga obdaja zelena tišina. Frančiškanski samostan iz 15. stoletja stoji kot beli čuvaj na modrozeleni gladini. Razgledna točka Visovac ponuja enega najlepših pogledov na Hrvaškem – kombinacijo spokojne narave, duhovnosti in zgodovine.

Od razgledišča vodijo vijugaste poti do pristanišča Stinica, izhodišča za čolne, ki vas popeljejo do otoka. Tukaj se začne tudi 8,5 km dolga poučna pot Stinice–Roški slap–Oziđana pećina, ki vas vodi skozi stoletni gozd in mimo slapov. Narodni park Krka ponuja več kot 47 km pohodnih in 388 km kolesarskih poti.

Narodni park Paklenica FOTO: Julien Duval

2. Paklenica – vrata v svet skalnih skrivnosti in adrenalina

Veličastna soteska Paklenice odpira pot v osrčje Velebita, kjer se skriva več kot 150 kilometrov pohodniških poti, 388 km kolesarskih poti in skoraj 600 plezalnih smeri. Najbolj znana tura, Velika Paklenica, vodi do jame Manita peć. To je edina jama v parku, ki je odprta za obiskovalce, v njej pa lahko občudujete kapnike, ki nosijo zanimiva imena, kot so čelada, orgelske cevi in celo čarovnica.

Tisti, ki se bodo povzpeli višje, bodo nagrajeni s prekrasnimi razgledi, ki sežejo vse do Risnjaka. Ali ste vedeli, da se z Vaganskega vrha, ki je s 1757 metri najvišja točka Velebita, ob jasnem vremenu ponujajo razgledi tudi do 150 km daleč? Posebna poslastica pa je Sveto Brdo – neuradni kralj velebitskih razgledov, s katerega v lepem vremenu uzrete celo Apenine.

Najlepši deli Velebita FOTO: Predrag Vučković, Avantura života

3. Premužićeva pot – sprehod po strehi Jadrana

Premužićeva pot, mojstrovina suhozidne gradnje, poteka skozi najlepše dele Velebita – od Zavižana do Baških Oštarij. Dolga 57 kilometrov, brez večjih vzponov, omogoča dostop do najbolj razglednih točk Velebita tudi manj izkušenim pohodnikom. Zgrajena je bila leta 1933, poteka pa po severnem in srednjem Velebitu, kjer te pričakajo pogledi na celoten Kvarnerski zaliv in legendarne Kornate. Brez potrebe po plezanju ali posebni opremi – le trdna volja in odprte oči.

Pot, ki so jo gradili lokalni mojstri s tehnikami suhozidne gradnje, se subtilno zliva s kamnito pokrajino in zmore kljubovati najbolj zahtevnim vremenskim razmeram. Podnevi te navduši morje otokov, ponoči pa nebo brez svetlobnega onesnaženja – prava pot za vse, ki iščejo mir, naravo in občutek, da si majhen v nečem velikem.

Spomenik Gordanu Ledererju FOTO: Bojan-Haron Markičević

4. Sisaško-moslavaška – razgledišča z zgodbo in dušo

Ko se pomakneš v notranjost Hrvaške, odkriješ regijo, kjer se narava prepleta z zgodovino. Na razgledni točki Čukur nad reko Uno, zahodno od Hrvaške Kostajnice, stoji eden najlepših spomenikov domovinske vojne – »Slomljeni pejzaž«, simbol padlega vojnega fotografa Gordana Ledererja. To je kraj, kjer se spoštovanje preteklosti sreča z veličastno naravo.

Hrastovaška gora je raj za pohodnike: od označenih poti do brezpotij, ki vse vodijo na vrh Cepeliš (415 m), kjer stoji planinski dom z razgledno ploščadjo. Moslavaška gora, obdana z rekami Česma, Lonja in Ilova, ni visoka, a ponuja razgibano pokrajino z grebeni in pobočji. Vrh Vis (444 m) je cilj Hrvaške planinske obhodnice, in čeprav ni najvišji, ti da občutek, da si prispel daleč.

Mađerkin breg FOTO: Julien Duval

5. Štrigova in Mađerkin breg – ko razgled seže čez štiri države

Prav na severu Hrvaške, tik ob slovenski meji, se gričevnata pokrajina Štrigova ponaša s spokojno lepoto in zdi se, da je vsak pogled umetniško delo. Mađerkin breg, imenovan tudi »Olimp severa«, kraljuje nad vinogradi, ki jih je tu že v prvem stoletju zasadilo rimsko cesarstvo.

Na vrhu te pričaka arhitekturni biser – razgledni stolp Razgledišče Mađerka, visok 28 metrov. Z razgledne ploščadi na 21. metru oziroma na 361 metrih nadmorske višine se ti odpre panorama, ki sega v Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in celo Slovaško. Mađerkin breg pa ni le kraj razgledov – tukaj se dogajajo koncerti, umetniške kolonije in sončni zahodi, o katerih se pripoveduje še dolgo potem.

FOTO: Bojan-Haron Markičević

Sklep: Pet razgledov, ena pot, nešteto občutkov

To ni le pohod. To je popotovanje skozi zgodovino, tišino, zeleno divjino in poglede, ki ti zapečatijo srce. Od mistične Krke do gričev Štrigove – Hrvaška skriva naravne lepote, ki so ti bližje, kot si misliš.

Vzemi nahrbtnik, zaveži gojzarje – in pojdi. Razgled te čaka.

