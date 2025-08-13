Po vsaki zmagi je Albert Riera bliže odhodu

V nadaljevanju preberite:

Vse gre kot po maslu in tako, kot si je zamisli Albert Riera. In tudi vodstvo Celja, ki ima grenko-sladki razlog za zaskrbljenost in ni povezan z jutrišnjo povratno tekmo 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo proti Luganu (20.00). Celjani so svojo nalogo opravili že v Švici in si priigrali varno zalogo petih golov. Naslednji tekmec in zadnji za evropsko jesen bo zmagovalec dvoboja med dunajsko Austrio in Banikom iz Ostrave, ki je bil doma boljši s 4:3.

Vsaka celjska zmaga ali spektakularna nogometna predstava Španca bliža k odhodu v močnejši klub in zahtevnejšo ligo. Zato zanimanje ruskega velikana, moskovskega Spartaka, ni tako nedolžno, kot bi se zdelo na prvi pogled. Celjani, ki imajo glavnega plačnika v ruskem tajkunu z britanskim potnim listom Maksimu Deminu, lahko na hitro prejmejo klic z neprijetnim sporočilom. Uteha bi bila, da bi Rierova selitev k Spartaku, kjer se krepko maje trenerski stolček še enemu slovenskemu znancu, Srbu Dejanu Stankoviću, prinesla tudi nekaj evrov v klubsko blagajno. Ni nepomembno tudi to, da je Riera proti koncu igralske kariere igral v Rusiji, od koder prihaja tudi njegova soproga, in govori ruski jezik.

V vsem tem znova všečnem celjskem plesu na dveh frontah se ni mogoče izogniti Rierovim odkritjem. Ali odkritjem športnega direktorja Genadija Golubina: slovenski fantje ostajajo del uspešne zgodbe, "starim" silam so se pridružili še do včeraj neznani Gašper Vodeb, klubski otrok Florjan Jevšenak, oživljeni sprinter Danijel Šturm, v tujini vzgojeni vratarski adut Žan Luk Leban.