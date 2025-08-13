  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Po vsaki zmagi je Albert Riera bliže odhodu

    Jutrišnja povratna tekma 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo Celje. Lugano je lahko tudi užitek za navijače.
    Franko Kovačević je v prvem mesecu zabijal gole kot po tekočem traku. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Franko Kovačević je v prvem mesecu zabijal gole kot po tekočem traku. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    13. 8. 2025 | 05:30
    4:45
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Vse gre kot po maslu in tako, kot si je zamisli Albert Riera. In tudi vodstvo Celja, ki ima grenko-sladki razlog za zaskrbljenost in ni povezan z jutrišnjo povratno tekmo 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo proti Luganu (20.00). Celjani so svojo nalogo opravili že v Švici in si priigrali varno zalogo petih golov. Naslednji tekmec in zadnji za evropsko jesen bo zmagovalec dvoboja med dunajsko Austrio in Banikom iz Ostrave, ki je bil doma boljši s 4:3.

    Vsaka celjska zmaga ali spektakularna nogometna predstava Španca bliža k odhodu v močnejši klub in zahtevnejšo ligo. Zato zanimanje ruskega velikana, moskovskega Spartaka, ni tako nedolžno, kot bi se zdelo na prvi pogled. Celjani, ki imajo glavnega plačnika v ruskem tajkunu z britanskim potnim listom Maksimu Deminu, lahko na hitro prejmejo klic z neprijetnim sporočilom. Uteha bi bila, da bi Rierova selitev k Spartaku, kjer se krepko maje trenerski stolček še enemu slovenskemu znancu, Srbu Dejanu Stankoviću, prinesla tudi nekaj evrov v klubsko blagajno. Ni nepomembno tudi to, da je Riera proti koncu igralske kariere igral v Rusiji, od koder prihaja tudi njegova soproga, in govori ruski jezik.

    V vsem tem znova všečnem celjskem plesu na dveh frontah se ni mogoče izogniti Rierovim odkritjem. Ali odkritjem športnega direktorja Genadija Golubina: slovenski fantje ostajajo del uspešne zgodbe, "starim" silam so se pridružili še do včeraj neznani Gašper Vodeb, klubski otrok Florjan Jevšenak, oživljeni sprinter Danijel Šturm, v tujini vzgojeni vratarski adut Žan Luk Leban.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Prva liga

    Najvišjo kazen prejeli Celjani

    Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po tekmah 4. kola Prve lige Telemach izrekel za 1370 evrov kazni.
    12. 8. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Lov za evropsko jesen

    Celje napolnilo mrežo Lugana, Olimpija kljub zgrešeni enajstmetrovki še upa

    V Stožicah v prvi tekmi 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo ni bilo zmagovalca in golov. Alex Tamm zapravil kazenski strel. Celjani blesteli v Thunu.
    7. 8. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Hercegovec o Celju

    Letvico smo si dvignili visoko, a favorit je Lugano

    Eden od najvidnejših igralcev Celjanov v uvodnem delu sezone je 33-letni Hercegovec Mario Kvesić. Jutri v Thunu že tretje soočenje s Švicarji v petih mesecih.
    Gorazd Nejedly 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Albert Riera ustvarja pošast, ki že ustrahuje v šampionskem slogu

    Po treh kolih Celje v svoji ligi, Olimpija in Maribor v krizi, Koper konkurenčen. Bravo dopolnjuje zgornji del lestvice, v spodnjem za izpad bivša prvaka.
    Gorazd Nejedly 5. 8. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odkrite nepravilnosti

    Tudi ESČP je zavrnilo nekdanjega veleposlanika Petra Reberca

    Tožnik je trdil, da mu je bila z nezakonito preiskavo kršena pravica do zasebnosti in dostojanstva.
    Aleksander Brudar 12. 8. 2025 | 05:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Slovenski filozof v novem eseju razkriva, zakaj je liberalna levica s poudarjanjem prebujenske kulture odprla vrata desničarskemu populizmu.
    Žan Urbanija 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Inovacije zdravje slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Albert RieraCeljekvalifikacije za konferenčno ligoFC Lugano

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Dva hrvaška kluba v Evropi, upajo še na tretjega

    Dinamo Zagreb in Rijeka bosta letos tudi uradno nastopala v evropskih tekmovanjih, tja se želi prebiti tudi Hajduk.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mesinski most: Projekt stoletja, ki pluje med Scilo in Karibdo

    Več desetletij je projekt o gradnji mostu čez ožino med Sicilijo in Kalabrijosnovalo na tisoče inženirjev. Gre za nov mejnik inženirske stroke.
    Boris Šuligoj 13. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trump in Putin na Aljaski

    Pred srečanjem: Zelenski upa, da bo Trump pošten posrednik

    Ukrajinski voditelj ne vidi nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na premirje, potem ko so se pojavila poročila o preboju fronte v Donbasu.
    13. 8. 2025 | 07:56
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Sesljanski zaliv z barke

    Gradovi, stene in v soncu okopani mali Monako

    Skrivnostna reka Evrope in veličastni grad Devin. Slovenska plaža na oni strani nekdanje meje.
    Dejan Vodovnik 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Poletje na platnu in med platnicami

    Apokaliptični časi kličejo po duhovitosti

    S sloganom Ne ga lomit! letošnja edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki prepleta literaturo in film, v središče postavlja humor.
    Pia Prezelj 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trump in Putin na Aljaski

    Pred srečanjem: Zelenski upa, da bo Trump pošten posrednik

    Ukrajinski voditelj ne vidi nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na premirje, potem ko so se pojavila poročila o preboju fronte v Donbasu.
    13. 8. 2025 | 07:56
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Sesljanski zaliv z barke

    Gradovi, stene in v soncu okopani mali Monako

    Skrivnostna reka Evrope in veličastni grad Devin. Slovenska plaža na oni strani nekdanje meje.
    Dejan Vodovnik 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Poletje na platnu in med platnicami

    Apokaliptični časi kličejo po duhovitosti

    S sloganom Ne ga lomit! letošnja edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki prepleta literaturo in film, v središče postavlja humor.
    Pia Prezelj 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo