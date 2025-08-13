  • Delo d.o.o.
    Zdravje

    Inovacije zdravje slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Za pametno zdravstvo, ki bo človeku bliže in korak pred boleznijo. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Za pametno zdravstvo, ki bo človeku bliže in korak pred boleznijo. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    13. 8. 2025 | 05:30
    6:12
    A+A-

    Evropska komisija je konec julija odobrila drugi pomembni projekt skupnega evropskega interesa na področju zdravja, imenovan Tech4Cure, za podporo inovacijam na področju medicinskih pripomočkov, kjer bodo sodelovala tudi slovenska podjetja. Pomembni projekti skupnega evropskega interesa (ang. Important Projects of Common European Interest – IPCEI) na področju zdravja podpirajo skupne raziskave in inovacije ter prvo industrijsko uporabo naprednih tehnologij.

    Projekt z imenom IPCEI Tech4Cure je, kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, skupaj priglasilo pet držav članic, poleg Slovenije še Francija, Madžarska, Italija in Slovaška. Omenjene države bodo skladno z odobritvijo državne pomoči evropske komisije zagotovile do 403 milijone evrov javnega financiranja, kar naj bi sprostilo dodatnih 826 milijonov evrov zasebnih naložb.

    image_alt
    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Teresa Ribera, izvršna podpredsednica evropske komisije za čist, pravičen in konkurenčen prehod, je poudarila, da bo tehnologija Tech4Cure izboljšala, pospešila in pocenila zdravstveno oskrbo. »Resnično inovativni projekti v IPCEI bodo izboljšali izide zdravljenja, zmanjšali stroške zdravstvenega varstva in izboljšali življenje državljanov EU. Poleg tega IPCEI ustvarja širok ekosistem v evropskem zdravstvenem sektorju, v katerem se prebojne inovacije delijo vzdolž vrednostne verige. To bo okrepilo celotno verigo v EU in pripomoglo k zelenemu prehodu industrije medicinskih pripomočkov. Pomoč, ki smo jo odobrili, omogoča naložbe v naslednjo generacijo medicinskih pripomočkov, hkrati pa ohranja konkurenco na enotnem trgu,« je še dejala.

    V IPCEI na področju zdravja bo deset podjetij – direktnih partnerjev v okviru 10 projektov pripravilo skupen integriran projekt Tech4Cure, v katerem bodo izvedeni zelo inovativni projekti raziskav in razvoja ter prvi projekti industrijske uvedbe. Ti projekti vključujejo več kot 70 načrtovanih sodelovanj z drugimi partnerji v širšem ekosistemu IPCEI in so namenjeni razvoju tehnologij, ki presegajo sedanjo ponudbo na trgu in naj bi uvajale velike inovacije. Na ministrstvu navajajo, da to vključuje področja srčno-žilnih bolezni, pediatrije in neonatalne oskrbe, onkologije in oftalmologije.

    Enakovredni sogovorniki v evropskem prostoru

    Slovenija tokrat prvič, odkar sodeluje pri projektih​ IPCEI, nastopa z direktnim partnerjem, to je podjetje Cosylab, za katerega je evropska komisija pripravila temeljit pregled pred individualno priglasitvijo pomoči in potrditvijo projekta. Sicer pa našo državo pri tem zastopata še dva konzorcija. Prvega sestavljajo podjetja Žejn, BioSistemika, Caretronic, Inden, MESI, Result in XLAB, drugega pa Ekliptik, Impant3D, Interesansa ter SIPRA engineering. Podjetja v obeh konzorcijih imajo status pridruženih partnerjev.

    In kot je pojasnil Aleksander Žejn, glavni tehnološki direktor v podjetju Žejn, v evropskem projektu Tech4Cure Slovenija nastopa kot enakovreden sogovornik v evropskem prostoru, kar ni samoumevno. »Konzorcij MedAI Vision združuje sedem slovenskih podjetij – XLAB, Caretronic, MESI, BioSistemika, Inden, Result in Žejn, ki je tudi nosilec. Vsak partner prispeva svoje specifično znanje: od razvoja medicinske opreme in diagnostike do varne izmenjave podatkov in umetne inteligence. Skupaj razvijamo platformo za prediktivno, preventivno in personalizirano medicino, ki bo temeljila na evropskih standardih in se povezovala z Evropskim zdravstvenim podatkovnim prostorom. Cilj? Pametno zdravstvo, ki bo človeku bliže – in korak pred boleznijo.«

    Za nadaljnji razvoj medicine 3P

    In na kaj se osredotoča Tech4Cure? »Osredotoča se predvsem na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oziroma na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami, katerih cilj je nadaljnji razvoj koncepta napovedne, preventivne in personalizirane medicine, to je medicine 3P,« so še zapisali na ministrstvu.

    Koncept medicine 3P izboljšuje rezultate zdravljenja pacientov, zmanjšuje stroške zdravstvenega varstva in izboljšuje kakovost življenja državljanov Evropske unije. Tech4Cure bo pripomogel k posodobljeni industrijski strategiji s spodbujanjem industrijske odpornosti in krepitvijo enotnega trga. Spodbujal bo konkurenčnost industrije medicinskih pripomočkov v EU ter podpiral zeleni in digitalni prehod z naprednimi, varnimi in inovativnimi medicinskimi tehnologijami. To bo posledično okrepilo vrednostno verigo zdravstvenega varstva v EU. Zaključek projekta Tech4Cure je načrtovan za leto 2036, časovni načrti pa se razlikujejo glede na posamezne projekte in vključena podjetja.

    Sodelujoča podjetja bodo rezultate projekta široko delila z evropsko znanstveno skupnostjo in industrijo, ne le s podjetji in državami, ki so del IPCEI. Zato bodo tudi ustvarjeni pozitivni učinki prelivanja po vsej Evropi.

    »Integrirani projekti IPCEI so pomembni z vidika zagotavljanja evropske konkurenčnosti, odpornosti in strateške avtonomije Evrope. Za slovenska podjetja je sodelovanje v teh projektih pomembno predvsem za povečanje prepoznavnosti na evropskem trgu, s tem tudi za lažji dostop do trga, poleg tega pa pomenijo priložnost za predstavitev prebojnih tehnologij in inovativnih rešitev na evropskem in globalnih trgih,« so še navedli na ministrstvu za gospodarstvo.

