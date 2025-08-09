Nove spodbude za nakup e-vozil

Objavljen je bil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil, s katerim bo fizičnim osebam na voljo novih 5,2 milijona evrov, podjetnikom pa štiri milijone evrov.

Fizične osebe bodo vloge lahko oddale od 2. septembra od 10. ure dalje; osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost (pravne osebe, samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno s fizičnimi osebami, ki so registrirane kot zavezanci za obračunavanje DDV) pa od 7. oktobra dalje.

V Borzenu navajajo, da so v okviru tega javnega poziva, razen za fizične osebe, zagotovljena dodatna sredstva tudi za tiste, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, za katere sta sicer še vedno odprta ločena javna poziva Subvencije za nakup električnih vozil – pravne osebe in Subvencije za nakup električnih vozil – samostojni podjetniki.

V Borzenu so, kot navajajo, v zgolj dveh mesecih od objave prejšnjega javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev fizičnim osebam za nakupe električnih vozil prejeli skoraj tisoč vlog in vlagateljem skupaj razdelili pet milijonov nepovratnih sredstev. Od objave prvega javnega poziva za spodbujanje nakupa električnih vozil julija lani pa je subvencijo prejelo že več kot 2300 fizičnih kupcev do okolja prijaznejših osebnih vozil.

Kakšni so pogoji in višina subvencij

Kot izhaja iz razpisa, so na voljo subvencije za nakup osebnih vozil za do osem potnikov, lahkih tovornih vozil ter štiri-, tri- in dvokolesnikov na motorni pogon. Za nakup novega vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika v vrednosti do 35.000 evrov bo subvencija 7200 evrov, za vozilo v vrednosti od 35.000 do 45.000 evrov bo subvencija 6500 evrov, za vozilo v vrednosti od 45.000 do 65.000 evrov pa 4500 evrov.

Za nakup novega vozila za prevoz blaga z največjo maso do 3,5 tone vrednosti do 45.000 evrov bo subvencija 6500 evrov, za takšno vozilo v vrednosti od 45.000 do 65.000 evrov pa 4500 evrov.

Subvencije bodo na voljo tudi za nakup rabljenih vozil, in sicer v vrednosti do 45.000 evrov bo subvencija 3000 evrov, za vozila nakupne vrednosti od 45.000 do 65.000 evrov pa 2000 evrov. Vozilo bo lahko staro največ tri leta, registrirano na vlagatelja pa bo moralo biti v obdobju od 1. januarja letos do oddaje vloge.

Subvencije za nakup novih električnih štirikolesnikov in lahkih štirikolesnikov, motornih trikoles, trikolesnih vozil s stransko prikolico, dvokolesnih motornih koles ter tri- in dvokolesnih mopedov bodo znašale 1500, 1000, 750, 500 in 300 evrov. Subvencije po tem razpisu ne bo mogoče dobiti za kolesa na motorni pogon.

In kdaj subnecija ne bo dodeljena? Pri rabljenih vozilih subvencija ne bo dodeljena, če bo prodaja izvedena med fizično osebo kot samostojnim podjetnikom in to isto fizično osebo, med samostojnimi podjetniki in njegovimi ožjimi družinskimi člani, med fizično in pravno osebo, v kateri je ta fizična oseba direktor ali prokurist, med pravno osebo in njenim družbenikom, če delež tega družbenika znaša 50 ali več odstotkov.