    Energetika

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Na voljo nova finančna sredstva za nakup e-vozil. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Na voljo nova finančna sredstva za nakup e-vozil. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    9. 8. 2025 | 05:30
    3:40
    Objavljen je bil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil, s katerim bo fizičnim osebam na voljo novih 5,2 milijona evrov, podjetnikom pa štiri milijone evrov.

    Fizične osebe bodo vloge lahko oddale od 2. septembra od 10. ure dalje; osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost (pravne osebe, samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno s fizičnimi osebami, ki so registrirane kot zavezanci za obračunavanje DDV) pa od 7. oktobra dalje.

    V Borzenu navajajo, da so v okviru tega javnega poziva, razen za fizične osebe, zagotovljena dodatna sredstva tudi za tiste, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, za katere sta sicer še vedno odprta ločena javna poziva Subvencije za nakup električnih vozil – pravne osebe in Subvencije za nakup električnih vozil – samostojni podjetniki.

    V Borzenu so, kot navajajo, v zgolj dveh mesecih od objave prejšnjega javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev fizičnim osebam za nakupe električnih vozil prejeli skoraj tisoč vlog in vlagateljem skupaj razdelili pet milijonov nepovratnih sredstev. Od objave prvega javnega poziva za spodbujanje nakupa električnih vozil julija lani pa je subvencijo prejelo že več kot 2300 fizičnih kupcev do okolja prijaznejših osebnih vozil.

    Kakšni so pogoji in višina subvencij

    Kot izhaja iz razpisa, so na voljo subvencije za nakup osebnih vozil za do osem potnikov, lahkih tovornih vozil ter štiri-, tri- in dvokolesnikov na motorni pogon. Za nakup novega vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika v vrednosti do 35.000 evrov bo subvencija 7200 evrov, za vozilo v vrednosti od 35.000 do 45.000 evrov bo subvencija 6500 evrov, za vozilo v vrednosti od 45.000 do 65.000 evrov pa 4500 evrov.

    Za nakup novega vozila za prevoz blaga z največjo maso do 3,5 tone vrednosti do 45.000 evrov bo subvencija 6500 evrov, za takšno vozilo v vrednosti od 45.000 do 65.000 evrov pa 4500 evrov.

    Subvencije bodo na voljo tudi za nakup rabljenih vozil, in sicer v vrednosti do 45.000 evrov bo subvencija 3000 evrov, za vozila nakupne vrednosti od 45.000 do 65.000 evrov pa 2000 evrov. Vozilo bo lahko staro največ tri leta, registrirano na vlagatelja pa bo moralo biti v obdobju od 1. januarja letos do oddaje vloge.

    Subvencije za nakup novih električnih štirikolesnikov in lahkih štirikolesnikov, motornih trikoles, trikolesnih vozil s stransko prikolico, dvokolesnih motornih koles ter tri- in dvokolesnih mopedov bodo znašale 1500, 1000, 750, 500 in 300 evrov. Subvencije po tem razpisu ne bo mogoče dobiti za kolesa na motorni pogon.

    In kdaj subnecija ne bo dodeljena? Pri rabljenih vozilih subvencija ne bo dodeljena, če bo prodaja izvedena med fizično osebo kot samostojnim podjetnikom in to isto fizično osebo, med samostojnimi podjetniki in njegovimi ožjimi družinskimi člani, med fizično in pravno osebo, v kateri je ta fizična oseba direktor ali prokurist, med pravno osebo in njenim družbenikom, če delež tega družbenika znaša 50 ali več odstotkov.

    Energetika 2025

    Energetika pred obsežnim investicijskim zalogajem

    Naložbe gospodinjstev in gospodarstva so pomembne, a je treba zagotoviti ustrezno infrastrukturo
    Karel Lipnik, Nejc Gole, Borut Tavčar 12. 7. 2025 | 06:00
    Energetika 2025

    Neprezrto: ogrevanje kot luknja v energetskem prehodu

    Daljinsko ogrevanje predstavlja hrbtenico ogrevalne infrastrukture v številnih evropskih državah.
    Miran Varga 26. 7. 2025 | 06:00
    Energetika 2025

    Nove tehnologije za več pretoka in manj izgub elektrike

    Kako do prihrankov energije? Namesto klasičnega prečnega transformatorja bodo vgradili novejšo, z močnostno elektroniko podprto napravo iz ZDA.
    Borut Tavčar 2. 8. 2025 | 06:00
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Energetika 2025nepovratne finančne spodbudeE-vozila

    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Ambienti

    Pod Rožnikom raste ena večjih lesenih stavb v Sloveniji

    Nova stavba Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov po načrtih biroja Elementarna.
    Saša Bojc 9. 8. 2025 | 05:00
    Carlus Padrissa

    Prečiščenje travme sveta z lepoto Stvarjenja

    Eden od vrhuncev Festivala Ljubljana je bilo letos Stvarjenje, spektakelska postavitev Haydnovega oratorija v izvedbi katalonskega ansambla La Fura dels Baus.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Memento

    Zdenko Roter (1926–2025): Sociolog. Analitičen, zavzet. Malce skrivnosten

    Nekaj dni pred svojim 99. rojstnim dnevom je umrl Zdenko Roter, utemeljitelj slovenske sociologije religije.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
