Mesta tekmujejo, katero najlepše sije

Božično-novoletna bleščavost je razsvetlila mesta po Evropi, sicer pogreznjena v zimsko temo. Glasovanja in izbori, kateri najbolj pritegnejo, še potekajo, tudi na spletni strani Najboljša evropska destinacija (European Best Destination), za zdaj pa ima naziv najboljšega božičnega sejma v Evropi Budimpešta, že tretjič, podobno kot v preteklih letih zagrebški Advent.

Adventna bazilika, eno od prazničnih prizorišč v glavnem mestu Madžarske, obstaja komaj 12 let, a je že trikrat osvojila naziv najboljšega božičnega sejma v Evropi. Tržnica s središčem dogajanja pred baziliko svetega Štefana se je odprla sredi novembra in bo trajala do novega leta, poteka pa pod sloganom Kjer te ljubezen prime za roko. Božično razpoloženje na njej ustvarjajo okoli 120 domačih obrtnikov in gastronomskih ponudnikov ter vrvež na drsališču. V mestu je sicer več sejemskih prizorišč, v središču je najbolj znano na trgu Vörösmarty.

Romunska gospa in gospod Orehek

Drugo mesto še pripada Gdansku, ki ga glasovalci na omenjeni spletni strani že od leta 2009 postavljajo na vrh med božičnimi sejmi v skoraj 40-milijonski Poljski. Odprt je od 24. novembra (začeli so ga s posebno božično povorko) do 23. decembra, v nasprotju s prej omenjenim sejmom v Budimpešti pa njegova zgodovina sega v 17. stoletje, ko so ga pripravljali pri baziliki sv. Marije; v 19. stoletju so ga preselili na Artusov dvor, eno osrednjih znamenitosti tega obmorskega mesta z bogato zgodovino. Maskoti sejma sta gospa in gospod Orehek, kakor bi lahko prevedli ime tamkajšnjih hrestačev v uniformah mestnih vojščakov iz 18. stoletja.

Za mnoge so pojem tradicije avstrijski sejmi, med njimi dunajski. FOTO: Julia Geiter/Reuters

Tržnico v mestu Craiova so glasovalci omenjene spletne strani ob prehodu v letošnje leto uvrstili na tretje mesto, s čimer se je prvič na lestvici znašlo tudi romunsko mesto. Kot piše na spletni strani, ustvarja sejem s kulturnim programom, drsališčem, božičnimi hišicami in magično razsvetljavo zabavo predvsem za družine. Odprt je od 17. novembra do 2. januarja 2024. V Craiovi, največjem mestu na jugozahodu Romunije, je sicer tudi največji naravni park v srednji in vzhodni Evropi, park Nicolaeja Romanesca. Park, ki se razprostira na 100 hektarjih in ga je zasnoval francoski arhitekt Édouard Redont, je leta 1900 na svetovni razstavi v Parizu prejel zlato medaljo.

Riga (Latvija), kjer se je božični sejem začel 3. decembra in bo trajal do 7. januarja, velja za eno najbolj avtentičnih božičnih destinacij v Evropi. Na petem mestu v Evropi pa je praznična tržnica sejem v francoskem mestecu Montbé​liard s 160 ljubkimi stojnicami. Na samem začetku seznama torej ni bilo tradicionalno najbolj priljubljenih avstrijskih mest. Božični sejem v Salzburgu, eden najstarejših na svetu, se je uvrstil na 20. mesto. Letos se je odprl 23. novembra in bo trajal do 1. januarja.

Glasovanje do četrtka

Tokrat glasovalni stroj na spletni strani European Best Destination še melje, v dvajseterici nominiranih so Madeira, London, Bruselj, Riga, Budimpešta, Asti – Govone, Praga, Manchester, Trier, Saranda, Craiova, Bruges, Metz, Valkenburg, Dunaj, Poznan, Edinburg, Montbé​liard, Dresden in Birmingham. Glasovanje poteka do četrtka.

Seveda je to le ena izmed številnih lestvic in po njih sodeč lahko sklepamo, da ima tudi vsak božični sejem svojega malarja. Na ameriškem CNN so, denimo, na vrh postavili znameniti dunajski Christkindlmarkt, baselsko božično tržnico, še eno najstarejših tovrstnih prireditev v Evropi – božični sejem v Strasbourgu, ter praški in bruseljski »božični čudež«.

FOTO: Advent Zagreb