Sredi Porenja zeleno razkošje za leve, tigre, opice ...

Če bi slehernika pri nas vprašali o značilnostih Nemčije, bi se najbrž najprej spomnil na močno gospodarstvo, tradicionalno urejenost in disciplino, gradove na Bavarskem, velika mesta z metropolo Berlinom. Tisti, ki so bili pred kratkim na euru, ohranjajo v spominu predvsem visoko raven nogometne kulture ter razkošne stadione. Toda Nemčija je tudi dežela številnih živalskih vrtov. In eden prav posebnih je v Wuppertalu, kraju, ki je bil dnevno na pladnju slovenskih nogometnih navdušencev. Na stadionu domačega četrtoligaša je namreč med eurom vadila naša reprezentanca, tik ob njem pa je živalski vrt.