Nestrpno pričakovanje in druga plat medalje

V nadaljevanju preberite:

Čez dva dneva se bodo v Parizu slavnostno odprle 33. poletne olimpijske igre. V več pogledih bo šlo za srečanje z zgodovino: ne le da francoska prestolnica ta veliki športni dogodek gosti tretjič, nazadnje je bilo to pred stotimi leti, in da so tam pred 130 leti ustanovili Mednarodni olimpijski komite, organizatorji napovedujejo, da bodo igre najbolj zelene doslej in so zanje sprejeli več precej drznih odločitev. Kakšen vtis je obisk Pariza pustil le nekaj dni pred odprtjem?