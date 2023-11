Dunajski božični sejmi: vrtiljaki, jelenčki, praženi mandlji in topel punč

Deseti dan tega nadpovprečno toplega novembra se marsikomu zdi še prezgodaj za začetek letošnjega adventa, po drugi strani pa je znano, da v avstrijskem glavnem mestu že dolgo negujejo in uživajo t. i. »dunajsko udobnost/sproščenost« (Wiener Gemütlichkeit). Božični sejmi so dobra priložnost, da si Dunajčanke in Dunajčani ogrejejo dušo in telo s toplim punčem, pojedo keks, vdihavajo topel vonj praženih mandljev, kupijo darilce, lep rokodelski izdelek. Dunajski božični sejmi privabljajo tudi številne goste iz drugih delov Avstrije in tujine. Potovalne agencije iz sosednjih in drugih držav že desetletja organizirajo izlete v avstrijsko metropolo prav ob adventnih sobotah z božičnimi sejmi. Seveda so za Wien Tourismus, dunajsko mestno organizacijo za promocijo turizma, božični sejmi eden glavnih adutov tržnega komuniciranja v tem delu leta.

Božični sejem pred mestno hišo je lani obiskalo tri milijone ljudi. Foto © Johannes Wiedl

Največji pred mestno hišo

V starih časih so bili adventni sejmi na Dunaju le na trgih okoli katedrale sv. Štefana v zgodovinskem središču mesta. Danes so najlepši dunajski božični sejmi na nekaterih drugih mestnih trgih, v parkih in na drugih večjih zunanjih prostorih. Največji božični sejem v mestu in eden večjih v Evropi je tradicionalni Christkindlmarkt na Rathausplatzu, trgu pred mogočno dunajsko mestno hišo, nasproti Burgtheatra, enega največjih evropskih gledališč. Do tega sejma je enostavno priti z javnim prevozom, saj je poleg glavnega mestnega bulvarja, ki poteka okoli prvega mestnega okrožja, ob njegovem delu pa vozijo tri tramvajske linije javnega mestnega prometa. Na Rathausplatz vsako leto postavijo 30 metrov visoko božično drevo, ponavadi darilo ene od preostalih osmih avstrijskih zveznih dežel. To drevo letos ni iz Avstrije, ampak iz Južne Tirolske, ki je od razpada Avstro-Ogrske v Italiji. Tudi platano v parku pred mestno hišo, ki je bila zasajena pred 150 leti, vsako leto za Christkindlmarkt okrasijo z 200 rdečimi srčki z LED-lučkami. Luči vsakih 30 minut za kratek čas ugasnejo, nato pa se spet prižgejo, ko mimo njih preleti žareče srce. Skozi romantično osvetljen park okoli trga je speljano tudi drsališče. Za otroke je na trgu postavljen večnadstropni vrtiljak in imajo posebno otroško drsališče. V parku okoli Rathausplatza je božični svet z jelenčki, jaslicami, otroško brunarico itd.

Če obiskovalec želi doživeti božično razpoloženje v ultimativni cesarski grandioznosti, se odpravi do dvorca Schönbrunn, nekdanje poletne rezidence habsburških cesarjev. Foto Vienna Press/Andreas Tischler

Nekaj ​​sto metrov stran ob Ringu je še en božični sejem, v parku oz. na trgu, imenovanem po Mariji Tereziji. Stojnice tega sejma na eni strani obdajata Ring in zimska cesarska rezidenca Hofburg, na drugi pa zunanji Ring in nekdanje cesarske konjušnice, danes dunajska Muzejska četrt, eno največjih muzejskih in kulturnih središč v Evropi. Na levi in ​​desni strani trga sta dva gigantska muzeja: umetnostnozgodovinski in prirodoslovni. Sredi trga je velikanski spomenik Marije Terezije. Tukaj je približno 70 stojnic. Veliko jih ponuja izdelke tradicionalne obrti in izvirna, nenavadna darila.

Če se obiskovalec odpravi v deveto okrožje Dunaja in vstopi v nekdanji kompleks Dunajske mestne bolnišnice (danes kampus dunajske univerze), bo odkril še en idiličen božični sejem. Ni priljubljen le med študenti, ampak tudi med družinami z otroki, saj med drugim ponuja vožnjo z vlakcem za male potnike ter vrtiljak starinskega videza. Na voljo sta tudi dve stezi za kegljanje na ledu.

​V okolju, ki odraža razkošje dunajskega baroka, je tudi božični sejem pred dvorcem Belvedere, nekdanjo poletno rezidenco princa Evgena Savojskega. Foto Wienna info

V zgodovinskem središču Dunaja je trg Freyung, na katerem je od leta 1722 prvi dunajski božični sejem v sodobnem pomenu. Ta sejem je znan po rokodelskih izdelkih: keramiki, okrasnih delih na steklu, jaslicah, izdelanih v tradicionalnih tehnikah ... Vsak dan od 16. ure dalje se na Freyungu slišijo praznične božične pesmi. V neposredni bližini Freyunga je Am Hof, prav tako zelo star dunajski trg večjih dimenzij, s podobno ponudbo, tudi glasbeno.

Trajna privlačnost

vladarske ekstravagance

Če obiskovalec želi doživeti božično razpoloženje v ultimativni cesarski grandioznosti, se odpravi malo iz mestnega središča do dvorca Schönbrunn, nekdanje poletne rezidence habsburških cesarjev. Do Schönbrunna se iz središča mesta pripelje v manj kot 15 minutah z linijo U4 dunajskega metroja. Ta božični sejem se po božiču spremeni v novoletnega. Na velikem trgu pred dvorcem je veliko vsebin za otroke.

​V okolju, ki odraža razkošje dunajskega baroka, je tudi božični sejem pred dvorcem Belvedere, nekdanjo poletno rezidenco princa Evgena Savojskega, največjega vojskovodje habsburškega cesarstva. Podobno vzdušje vlada tudi na dvorišču vrtne palače Liechtenstein, ki je prav tako lep primer baročne arhitekture. Palača pripada liechtensteinski knežji družini, ki je bila stoletja verno služila habsburškim cesarjem, zdaj pa vlada kneževini Liechtenstein.

V starih časih so bili adventni sejmi na Dunaju le na trgih okoli katedrale sv. Štefana v zgodovinskem središču mesta. Foto Wienna info

Zadnja leta je zelo priljubljen božični sejem na Spittelbergu v sedmem dunajskem okrožju. Spittelberg je bil dolgo razvpiti del mesta, središče prostitucije že za časa Marije Terezije, vse do druge polovice 20. stoletja. Po letu 1955, ko je Avstrija prenehala biti pod okupacijo štirih zavezniških sil in se je nato gospodarsko okrepila, so se pojavile resne pobude, da bi porušili celoten Spittelberg, vse njegove stare hiše, in tam zgradili sodoben del mesta. Na koncu je bilo odločeno, da ga ne bodo porušili. Konec 20. stoletja je bila končana obnova Spittelberga, ki je postal odličen primer tako imenovane luksuzne obnove zgodovinske urbane celine. Ohranjene so njegove ozke ulice in številne hiše iz obdobja bidermajerja, sloga iz prve polovice 19. stoletja. Nekdanje dunajsko plebejsko urbano razpoloženje se tu čuti bolje kot na drugih dunajskih božičnih sejmih. Sejem v Spittelbergu, zdaj nedvomno eden najbolj znanih v mestu, je letos prvič opredeljen kot biološko-ekološki dogodek. Takšen je tudi božični sejem na Karlovem trgu pred dunajsko cerkvijo sv. Karla Boromejskega, ki je biser sakralne baročne arhitekture. V ponudbi so jedi izključno iz ekoloških proizvodov. Na preostalih stojnicah tega sejma, ki se imenuje Art Advent, prevladuje ponudba umetnostne obrti.

Tudi modernejša različica

Zelo mirno okolje, stran od hrupa glavnih cest, ima sejem v Türkenschanzparku v 18. dunajskem okrožju. Ottakring, nekoč močno industrijsko 16. mestno okrožje, v prostorih znane dunajske pivovarne Ottakringer, je tudi letos prizorišče tako imenovane Ottakringove božične čarovnije. Na tem sejmu, ki je deloma v zaprti veliki hali, obiskovalcem ponujajo posebnost, ki jo lahko pričakujemo na tem mestu: ottakrinški pivski punč.

V znamenitem velikem dunajskem zabaviščnem parku Prater sta dva božična sejma. Kdor se odpravi čez Donavo, skoraj na severozahodni rob Dunaja, do cvetličnega vrta Hirschstätten (tam gojijo rože za dunajske zelene površine), pride na božični sejem, kjer si lahko ogleda tudi razstavo. Tema letošnje so božične pravljice.

Komur tradicionalni božični sejem ni najbolj pri srcu, lahko v Dunajski muzejski četrti doživi njegovo modernejšo različico. Obiskovalci lahko tam občudujejo spektakularne svetlobne instalacije, se preizkusijo v kegljanju na ledu in uživajo v večerih z DJ-programom.