Dopust v deželi »all inclusive« še vedno precej pri vrhu

Ali se navade slovenskih turistov vendarle kaj spreminjajo, so še vedno v modi nekoč priljubljeni paketi all inclusive ali pa jih kateri drugi nadomeščajo, smo vprašali v nekaterih slovenskih turističnih agencijah. Potrdilo se je, da je navada železna srajca, kakor je seznam najbolj pogostih destinacij komentirala dr. Ljubica Knežević Cvelbar z ljubljanske ekonomske fakultete. »Dopustovanje je tudi čustvena odločitev.«

Vrstni red najbolj priljubljenih ciljev za poletne počitnice se po izkušnjah agencije Sonček ne spreminja bistveno, prva je Hrvaška, na drugem mestu Slovenija, na tretjem in četrtem se izmenjujeta Turčija in Grčija, letos jima sledijo Italija, Egipt in Španija.

»Takšen vrstni red ne preseneča. Hrvaška je poleti še vedno 'naše morje', destinacija, ki nam je blizu, znana, z njo smo povezani vse življenje in navsezadnje lahko tam še vedno najdemo najcenejše počitnice. Prav tako ni težava jezik, predvsem pa svoje naredita tradicija in nekaj nostalgije. Čeprav gostje morda odpotujejo na katero od sredozemskih destinacij, 'pade' vsaj še kakšen podaljšani vikend na Hrvaškem, če ne še kaj več,« je pozicijo Hrvaške na našem počitniškem meniju pojasnila Nataša Jeza Kotnik iz agencije Sonček. Počitnice v Sloveniji (z morjem, hribi ali termami) si gostje ponavadi rezervirajo kot druge v poletju, torej ko je glavni dopust že mimo.

Destinacije po priljubljenosti v poletnih mesecih Hrvaška Slovenija Turčija Grčija Italija Egipt Španija Vir: agencija Sonček

FOTO: Blaž Samec/Delo

Še vedno počitnice brez denarnice

Turčija je podobno kot Egipt predvsem družinska destinacija, ki po besedah sogovornice z all inclusive resorti obljublja brezskrbne počitnice v hotelih s spremljevalno ponudbo, kot so športne dejavnosti, animacija za otroke, dodatni izleti … »Rečemo jim tudi 'počitnice brez denarnice', saj staršem ni treba šteti in posebej plačevati vsakega soka ali sladoleda, ki si ga otroci zaželijo,« pravi Nataša Jeza Kotnik. Grške otoke po izkušnjah njihove agencije izberejo nekoliko bolj avanturistične, športne in doživetij željne družine ali posamezniki.

Poleti najbolj izstopa Hrvaška Podatkov o počitniških ciljih Slovencev to poletje še ni, lanski za tretje četrtletje, torej od julija do konca septembra, pa kažejo, da so Slovenci na zasebnih potovanjih največkrat obiskali Hrvaško (66 odstotkov), sledile so druge evropske države (10 odstotkov), Bosna in Hercegovina (8) ter Italija (5). Povprečni stroški na teh potovanjih so po podatkih statističnega urada znašali približno 75 evrov na dan. V prvem četrtletju letošnjega leta so domači turisti polovico zasebnih potovanj opravili v Sloveniji, med tujimi destinacijami je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška (32 odstotkov), nato Bosna in Hercegovina (17), Italija (12) ter Avstrija (11). Povprečni dnevni izdatki so znašali okoli 100 evrov na osebo (v Sloveniji 67, v tujini 119).

Visoko na seznamu priljubljenih turističnih ciljev Slovencev je tudi Grčija. FOTO: Aris Oikonomou/Afp

»Čeprav na Kreti in Rodosu najdemo tudi velike turistične komplekse (tako kot v Turčiji), so večinoma tam manjši, družinsko vodeni hoteli, ki imajo prav tako svoj čar.« Italija pa je, kot je dodala, zanimiva v vseh letnih časih in na vse mogoče načine: za potovanja z avtobusom, z avtomobilom (pri agenciji rezervirajo le nastanitev, zlasti priljubljene so turistične kmetije oziroma agriturismo, mobilne hiške, hotele ali zasebne apartmaje), veliko jih tudi leti iz Trsta ali Benetk na jug in potem tam raziskujejo z najetim avtomobilom …

Vesna Barbalić iz Kompasa je izpostavila počitnice v Turčiji. »Turčija kot dežela 'all inclusive' je zagotovo številka ena, kar se tiče poletnih počitnic, tako za družine kot širši segment potnikov.«

Poleti si ljudje tudi po njenih besedah sicer še vedno želijo oddiha ob morju, na Mediteranu ali Jadranu, in na slednjem je po izkušnjah agencije Kompas hit poletja otok Hvar, priljubljena je tudi Črna gora.

Zaradi poletne vročine številni turisti iz Slovenije raje izberejo potovanja na sever, v nordijske države, za katere pripravljajo različna doživetja, od mini križarjenja po Baltiku in križarjenja do Islandije do obiska skandinavskih prestolnic, raziskovanja norveških fjordov, Lofotov, osrednje in severne Finske ... Če zanemarimo prevladujočo poletno razdvojenost želja med počitnicami na morju ali oddihu na hladnejšem severu, so potniki željni predvsem drugačnih, aktivnih in vsebinsko polnih doživetij, je dodala Vesna Barbalić.

Spet več povpraševanja v prvi minuti

Tudi po izkušnjah agencije Palma se veliko gostov odpravi na Mediteran, kjer prednjačijo grški otoki, prav tako priljubljene so omenjene all inclusive počitnice v Turčiji ali Egiptu in tradicionalna cilja, Hrvaška in Črna gora. »Veliko je tudi takšnih, ki se v poletnem času odločijo za obisk bolj svežih destinacij, prednjačijo predvsem Skandinavija, Škotska, Irska in Baltske dežele,« je naštel Staš Pišek. Sicer pa gostje, kot je dodal, radi izberejo čarterske polete z direktnimi linijami in optimalnimi časovnicami.

Slovenijo pogosto izberemo za druge počitnice v poletni sezoni. FOTO: Voranc Vogel

Ko govorimo o priljubljenosti nastanitev, so odločilne želje, deloma pa nanje – vsaj pri tistih, ki izberejo ponudbo prek agencij – vplivajo ponudbe same. V Turčiji, Egiptu ali Tuniziji prevladujejo paketi, ki vključujejo vse stroške, v Grčiji in Španiji pa se gostje odločajo večinoma za prenočitve z zajtrki in polpenzionom. Tisti, ki so radi blizu narave, rezervirajo mobilne hiške, ki zamenjujejo klasično kampiranje, še ugotavljajo v Sončku.

Po besedah Nataše Jeza Kotnik opažajo, da se po obdobju covida stranke spet bolj odločajo za cenovno ugodne počitnice v prvi minuti (first minute) in ne stavijo toliko na tiste v zadnjem hipu, ko je ponudbe bistveno manj, cena pa je zelo odvisna od trenutnega stanja na trgu. »Letos je morda nekaj več prostora na Hrvaškem, kar je bilo v času covida drugače, saj se je veliko potnikov iz vse Evrope izogibalo letalom in so se raje pripeljali na Hrvaško. Letos imamo bistveno več ponudb v zadnjem hipu, tudi precej znižanih cen – v nasprotju z zadnjimi leti, ko je bila cena za potnice v zadnjem hipu na Hrvaškem bistveno višja kot redna, kaj šele cena 'first minute'.«

Tudi v agencijah ugotavljajo, da si slovenski turisti radi privoščijo več počitnic na leto, ne le poletnih. »Počitnice so visoko na naši prioritetni lestvici, in vsaj poletnih ne izpustimo. In čeprav so še pred nekaj leti, recimo desetimi ali petnajstimi, bili prazniki čas, ko se je ostalo doma, so zdaj postali priložnost, da se za nekaj dni odpotuje. Zunaj sezone so to pogosto tudi terme, prestolnice in večja mesta ali pa hoteli z bazeni ob morju,« je dodala Nataša Jeza Kotnik.

Letos so (bila) med cilji tudi mesta in kraji, povezani s športnimi dogodki tega poletja, evropskim nogometnimi prvenstvom v Nemčiji, kolesarskima dirkama po Italiji in Franciji in olimpijskimi igrami, ki se bodo začele jutri. Kot smo že poročali, v agencijah bistveno večjega povpraševanja po potovanjih v Pariz niso opazili, je pa res, da bo to še odvisno od morebitnih uspehov naših športnikov.

Kot so povedali v Kompasu, so v Franciji tradicionalno zaželena vodena krajša potovanja z letalom v Pariz z ogledom glavnih znamenitosti. Sicer pa je Francija s Parizom eden izmed tistih ciljev, na katere se turisti odpravljajo individualno.

Ljubica Knežević Cvelbar FOTO: osebni arhiv