Maori množično proti desničarski vladi

Maorski kralj Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII je konec lanskega leta svoje ljudstvo pozval, naj se januarja zbere na nacionalnem srečanju in tako pokaže na eni strani enotnost in na drugi nasprotovanje desničarski vladi. Takšen poziv s strani kralja se zgodi le izjemoma. Sobotno srečanje, v maorskem jeziku imenovano hui, na kraljevi rezidenci na Severnem otoku je preseglo vsa pričakovanja. Namesto predvidenih 3000 se je zbralo kar 10.000 ljudi. Prišli so z vseh koncev Nove Zelandije, nekateri so se pripeljali z avtomobili, drugi z letali, tretji so prijahali na konjih, vse pa je združilo nezadovoljstvo s trenutno vlado, ki skuša revidirati zgodovinske sporazume in Maorom odvzeti že stoletja veljavne pravice. Nekateri celo trdijo, da skuša vlada premierja Christopherja Luxona ponovno vpeljati kolonialno ideologijo.

Koalicijska vlada, ki jo vodi predsednik Nacionalne stranke Luxon, sestavljajo pa jo še predstavniki populistov in libertarcev, namerava revidirati številne politike, ki določajo položaj Maorov. Med drugim naj bi omejili ukrepe, ki so namenjeni izboljšanju zdravstvenih razmer staroselcev, ukrepre za preprečevane rasizma, in zmanjšali tudi uporabo maorskega jezika v javnih ustanovah. Vlada zagovarja stališče, da je kriterij za izvajanje določenih ukrepov potreba vseh prebivalcev, ne pa rasa.

Vladajoči politiki so v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo ponovno pregledali določila Te Tiriti o Waitangi, ali sporazuma iz Waitangija, ki določa pravice Maorov, ki predstavljajo dobrih 16 odstotkov prebivalstva. V sporazumu je zapisana tudi njhova pravica do samoodločbe in varovanja lastnih interesov. Sporazum je bil med staroselci in britansko monarhijo sklenjen že leta 1840 in ni uraden dokument, vendar pa so njegova načela zajeta v novozelandski ustavi.