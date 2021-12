Policija bi rada pregledala Baldwinov telefon

Policija, ki poskuša priti do dna nesrečnemu streljanju na snemanju filma Rust (Rja), je zdaj izdala nalog za preiskavo telefona Aleca Baldwina, je poročal BBC. Hollywoodski igralec je namreč med vajo kavbojskega potegovanja in merjenja s pištolo ustrelil 42-letno direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki je zaradi ran umrla, ter režiserja Joela Souzo. Kmalu po nesreči se je izkazalo, da so bili v pištoli pravi naboji, a do zdaj niso znali pojasniti, zakaj so se ti sploh znašli na prizorišču in navsezadnje, kdo jih je dal v pištolo, ki jo je 63-letni igralec nato uporabil kot rekvizit. Baldwin je pred dvema tednoma v intervjuju za ameriško medijsko hišo ABC zatrdil, da ni pritisnil na sprožilec.

Nalog za preiskavo njegovega telefona je izdalo sodišče v Santa Feju v Novi Mehiki, kjer je snemanje filma potekalo, razlog pa je sum, da bi v njem lahko našli dokaze, ki bi lahko bili relevantni za nadaljnjo preiskavo. Kot so pojasnili, bi radi preiskovalci pregledali predvsem sporočila, elektronsko pošto, zgodovino iskanja in druge informacije, povezane z dogodkom, v igralčevem iphonu. Baldwin je bil sicer po dogodku vidno pretresen, po intervjuju za ABC sodeč tudi meni, da ni prav zelo verjetno, da bi bil obtožen kriminalnega dejanja.

Pištolo mu je pred omenjeno vajo izročil režiserjev asistent Dave Halls, menda z zagotovilom, da gre za rekvizit. Tudi orožarka Hannah Gutierrez Reed je zatrdila, da je na dan snemanja posebej preverila vse slepe naboje, da ne bi bilo med njimi kakšnega pravega. Do zdaj ni bilo še nobenih obtožnic, je pa vložena tožba proti producentom filma zaradi povzročanja čustvenih težav, malomarnosti in nespoštovanja varnostnih protokolov.