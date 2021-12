Baldwin: Nisem pritisnil na sprožilec

»Zaradi tega filma sem znova vzljubil snemanje. Zdelo se mi je, da smo res na dobri poti (…) Potem se je sprožila pištola.« Tako je 63-letni igralec Alec Baldwin v intervjuju z novinarjem Georgeem Stephanopoulosom za ameriško medijsko hišo ABC začel opisovati jutro, ko je med vajo za film Rust ustrelil 42-letno direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki je zaradi ran umrla, in režiserja Joela Souzo.

V prvem, 80 minut dolgem pogovoru z mediji po tragičnem dogodku se je večkrat zlomil, v solzah govoril o srečanju s soprogom ustreljene sodelavke in o tem, da pravzaprav še vedno ne ve, kaj se je v resnici zgodilo. »Nekdo je dal pravi naboj v pištolo, naboj, ki ga sploh ne bi smelo biti na prizorišču,« je dejal igralec, ki v filmu igra in nastopa kot producent. »Nekdo je odgovoren za to, kar se je zgodilo, ne vem, kdo je to, a vem, da nisem jaz.« Orožje mu je izročil režiserjev asistent Dave Halls, menda z zagotovilom, da gre za »hladno pištolo«, kar pomeni, da je bila varna za uporabo na prizorišču. Z njo sta nato, kot je povedal zvezdnik, z direktorico fotografije vadila, s katerega zornega kota bi jo bilo najbolje posneti.

Od kod so se vzeli pravi naboji?

Torej nikoli niste pritisnili na sprožilec, ga je vprašal Stephanopoulos in spomnil, da tudi v scenariju ni bilo predvideno, da bi sprožil pištolo. »Nisem pritisnil na sprožilec,« je odvrnil Baldwin. »Nikoli ne bil usmeril pištole v nekoga in pritisnil na sprožilec, nikoli.« Kot je pojasnil, je na orožju spustil kladivce, potem pa se je sprožilo. »Odgovoriti moramo na samo eno vprašanje: Od kod so se vzeli pravi naboji?« je poudaril Baldwin.

Kot je dejal, še vedno ne more verjeti, da se je to zgodilo. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Ko je zadel Halyno Hutchins, je sprva mislil, da je omedlela ali doživela srčni zastoj. S helikopterjem so jo takoj prepeljali v bolnišnico, vendar njenega življenja niso mogli več rešiti. »Zelo rad sem delal z njo. Bila je zelo dobrovoljna, vsi so radi delali z njo. In vsi so občudovali njen talent,« je dejal.

Dogodek, glede katerega še vedno ne more verjeti, da se je res zgodil, je opisal kot najhujšega v svojem življenju in bi ga lahko stal kariere. Baldwin, ki je v zadnjih letih navduševal z imitiranjem nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v oddaji Saturday Nihgt Live, je posnel na desetine hollywoodskih uspešnic, pozornost pa je pritegnil na začetku devetdesetih let z vlogama v filmih Lov na rdeči oktober in Glengarry Glen Rose.

​Grozijo mu tožbe

Kot je še pojasnil v pogovoru za ABC, se je odločil, da končno da intervju, ker ni pripravljen čakati tako dolgo, kot traja preiskava, da bi pojasnil nekatere napačne trditve, ki so zakrožile v javnosti. Med drugim mu skupaj z drugimi producenti filma grozi tožba, da je med snemanjem ravnal malomarno in da se je šel rusko ruleto.

Prizorišče snemanja filma Rust. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Preiskovalci so na prizorišču snemanja zasegli okrog 500 nabojev, tako slepih kot pravih, ter tri pištole. Poleg tiste, s katero je streljal Baldwin, je bila ena plastična, druga pa ni delovala. Dokaze so predali zvezni policiji FBI za nadaljnjo preiskavo. Baldwinova orožarka Hannah Gutierrez Reed je zatrdila, da je na dan snemanja posebej preverila vse slepe naboje, da ne bi bilo med njimi kakšnega pravega.