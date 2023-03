Španci ogorčeni zaradi igralke, ki je otroka dobila z nadomestno materjo

»Luč, polna življenja, je posvetila v mojo temino. Nikoli več ne bom sama. Spet živim,« se je španska igralka Ana Obregón po instagramu odzvala na naslovnico revije Hola!, na kateri je fotografirana s hčerko, dojenčico, ki jo je dobila s pomočjo nadomestne matere v Združenih državah Amerike.

Domača javnost je ogorčena, v Španiji je namreč nadomestno materinstvo prepovedano, lahko pa starši, ki se za to dogovorijo v drugi državi, ob vrnitvi v domovino zaprosijo za posvojitev otroka. Poleg tega je igralka, znana predvsem po vlogah v španskih komičnih serijah, pred nekaj dnevi dopolnila 68 let. Leta 2020 je izgubila svojega edinega otroka, 27-letni sin je umrl zaradi raka, po njegovi smrti je izgubila še mater. Po tem se je umaknila iz industrije zabave in se poskušala pobrati, naposled je rešitev očitno našla v ponovnem materinstvu, kot je sklepati iz omenjene izjave.

Obsodili reproduktivno izkoriščanje

A prav ta je samo še bolj podžgala razprave na družbenih omrežjih, ogorčeni so bili tudi ministri v levi španski vladi, ki so na začetku petletnega mandata v ospredje postavili pravice žensk in obsodili vsako reproduktivno izkoriščanje, kot je poročal BBC. Ministrica za izobraževanje Pilar Alegría je sliko igralke, kako z dojenčkom v naročju zapušča bolnišnico v Miamiju, primerjala s potovanjem italijanskega pisatelja Danteja od nebes do pekla, ministrica za enakost Irene Montero je nadomestno materinstvo ocenila kot obliko nasilja nad ženskami, ki so v to potisnjene zaradi revščine. »Ženskih teles ne bi smeli ne kupovati ne najemati za zadovoljevanje želja posameznih oseb,« je izjavil šef vladnega kabineta Felix Bolaños. Zato bi morali, kakor so poudarili, popraviti zakonodajo, da bi preprečili takšne primere.

Nekoliko bolj zadržani so bili v konservativni Ljudski stranki in izjavili, da je treba k temu pristopiti s poglobljenimi in umirjenimi razpravami, saj se dotika številnih moralnih, etičnih in verskih vprašanj. Izraze podpore pa so ji kajpak namenili prijatelji in ji s hčerko zaželeli srečno vrnitev domov. Kot je poročala revija Hola!, bo očitno nekaj dni še preživela v Miamiju.

Ana Obregón je v Španiji najbolj znana po televizijskih serijah A las once en casa in Ana y los 7, mednarodnega slovesa pa se je igralka, ki je po izobrazbi sicer biologinja, dotaknila s stransko vlogo v filmu Bolero iz leta 1984, v katerem ima glavno vlogo ameriška igralka Bo Derek, in s še nekaj vlogami v manj znanih produkcijah.