Težave z Neuralinkovim vsadkom

Na zadnji januarski dan je svet obkrožila novica, da tetraplegik Noland Arbaugh, prvi človek z vsajenim brezžičnim čipom v možganih Muskovega zagonskega podjetja Neuralinka, ki zaznava delovanje nevronov, dobro okreva. Pred dvema mesecema je Neuralink preko omrežja X v svet poslal devetminutni prenos v živo, na katerem je bilo Arbaugha, ki je paraliziran od vratu navzdol postal po nesreči med potapljanjem leta 2016, videti, kako ob pomoči vsadka in le s svojimi mislimi – z računalniškim kurzorjem – igra šah na spletu.

Pa tudi, kako lahko ustavi predvajanje glasbe na računalniku. Tedaj je povedal, da je bila operacija zelo enostavna in da poslej lahko ponovno igra videoigro Civilization VI.; temu veselju predajal kar osem ur zapored. Fasciniran je bil nad tem, kako si samo zamisli, kje naj bo računalniški kazalnik in se ta že pojavi na tistem mestu. Je pa dodal, da nova tehnologija ni popolna in da so »naleteli na nekaj težav«. Še prejšnji mesec je Neuralink pozivalo morebitne nove prostovoljce za takšen poseg.

Te dni je podjetje razkrilo, da je njihov prvi poskus vsaditve naprave v velikosti kovanca v človeško lobanjo nepričakovano nazadoval že v enem mesecu. Nekatere mikroskopske žice, ki zaznavajo aktivnost nevronov in pošljejo brezžični signal na sprejemno enoto, so se začele umikati. To je zmanjšalo zmogljivost prenosa podatkov, s čimer se je zmanjšalo tudi delovanje, je poročal Guardian. Niso razkrili, zakaj se je to dogodilo, so pa še navedli, da so njihovi inženirji izboljšali vsadek in obnovili funkcionalnost. Zmanjšane zmogljivosti vsadka Arbaugha niso kakorkoli ogrožale, še vedno je lahko odigral tudi partijo šaha na računalniku.

Le eno od podjetij

Neuralink je le eno od podjetij in univerzitetnih oddelkov, ki poskušajo izboljšati in komercializirati to tehnologijo. Kot je spomnil BBC, so nevroznanstveniki s tehniške univerze École Polytechnique Fédérale v Lozani v Švici Gert-Janu Oskamu, ki je ostal paraliziran po kolesarski nesreči, omogočila hojo (ob pomoči hojice) samo z razmišljanjem o gibih. Toda pacienti ne bodo kmalu imeli širokega dostopa do te vrste tehnologije, potrebne bodo širše regulatorne odobritve.

Reuters je marca poročal, da je Neuralink pod drobnogledom ameriške zvezne agencije za hrano in zdravila (FDA). Inšpektorji so že junija lani, kak mesec zatem, ko je od FDA dobil dovoljenje za začetek kliničnih testov na ljudeh, med obiskom raziskovalnega centra v Kaliforniji naleteli na pomanjkljivosti. Za instrumente, uporabljene v poskusih, ni bilo podatkov, da so bili kalibrirani, laboratorij pa da poleg tega ni pravilno dokumentiral postopkov nadzora kakovosti.