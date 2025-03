All-on-4: revolucionarna rešitev za brezzobost, ki vam povrne življenje

»Zame ni stalne rešitve za brezzobost,« »Nikoli več ne bom ugriznil v dober sendvič«, »Že leta so moje fotografije resne in včasih celo žalostne«, »Odkar sem izgubila nekaj zob, se počutim starejšo za 10 let«, »Proteza me stalno žuli, občutek imam, da mi sploh ne sede v čeljust«. To so pogosta razmišljanja posameznikov, ki so izgubili svoje stalne zobe in so se morali sprijazniti bodisi z brezzobostjo bodisi z nepraktičnimi protezami ali mostički, ki jim nikakor niso povrnili nasmeha, kot so ga imeli nekoč.

Ni treba, da je tako. Znanost na področju implantologije je v zadnjih letih in desetletjih tako močno napredovala, da zagotavlja različne rešitve za še tako zahtevne primere brezzobosti. Med njimi prednjači revolucionarna metoda All-on-4, ki omogoča hitro, učinkovito in dolgotrajno rehabilitacijo brezzobih pacientov.

FOTO: Črt Piksi

All-on-4 v rokah najboljših strokovnjakov

Izguba zob lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika. Ne gre le za estetiko: pacientom načenja samozavest, otežuje jim prehranjevanje in celo govorjenje, lahko pa vodi tudi do zdravstvenih težav zaradi zmanjšane stimulacije čeljustne kosti. Tradicionalne rešitve, kot so zobne proteze, pogosto niso optimalne, saj se lahko premikajo, povzročajo nelagodje in ne omogočajo prave stabilnosti pri prehranjevanju. Na srečo sodobna implantologija ponuja vrhunsko rešitev – metodo All-on-4, ki pacientom omogoča, da v enem samem dnevu pridobijo fiksne zobe. Gre za minimalno invaziven postopek, ki izkorišča naravno kostno strukturo. Ključne prednosti te metode so hitra rehabilitacija, dolgotrajni rezultati ter ponovna vzpostavitev funkcionalnosti in estetike zob.

Metodo All-on-4 je razvil priznani portugalski zobozdravnik dr. Paulo Malo, prvi uspešni klinični primeri pa so bili že leta 1998. Danes se ta metoda uporablja po vsem svetu in je postala sinonim za inovativne in učinkovite rešitve v dentalni medicini. Pacientom omogoča ne le nov nasmeh, temveč tudi boljšo kakovost življenja in samozavest.

Hrvaški strokovnjak dr. Zdenko Trampuš je zelo hitro v svoji karieri spoznal prednosti metode All-on-4 in jo že pred več kot 15 leti vpeljal kot ključno metodo zdravljenja brezzobosti v svoji ambulanti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.

Imate tudi vi težave z brezzobostjo? Ne odlašajte več.

Metoda All-on-4 je prava revolucija na področju implantologije. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Prednosti metode All-on-4

Glavna prednost revolucionarne metode All-on-4, s katero je dr. Trampušu uspelo izboljšati življenje številnim pacientom v širši regiji, med katerimi je tudi ogromno Slovencev, ima številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami. Spoznajte jih:

Ohranjanje čeljustne kosti: po izgubi zob začne čeljustna kost propadati. Vsadki All-on-4 delujejo kot nadomestek zobnih korenin, kar ohranja strukturo kosti in preprečuje nadaljnjo resorpcijo.

Hitro in učinkovito zdravljenje: klasični implantološki postopki lahko trajajo tudi več mesecev, z metodo All-on-4 pa boste prejeli vsadke in začasne zobe v enem samem dnevu. To je idealna rešitev za tiste, ki si želite hitre preobrazbe brez dolgotrajnih postopkov.

Ni potrebe po dograditvi kosti: pri klasičnih vsadkih je pri pacientih z zmanjšano kostno maso pogosto potrebna zahtevna dograditev kosti. All-on-4 obide to težavo, saj omogoča optimalno stabilnost z le štirimi vsadki, pri čemer sta zadnja vsadka nameščena pod kotom za boljšo oporo.

Dolgoročna naložba: čeprav se morda zdi začetni strošek metode All-on-4 visok, gre za dolgoročno najugodnejšo rešitev. Ob pravilni negi lahko ti vsadki trajajo vse življenje, kar pomeni, da ni potrebe po nenehnih prilagoditvah ali menjavah protez.

Enostavno vzdrževanje: v nasprotju s snemnimi protezami, ki zahtevajo posebno čiščenje in nego, so zobje na vsadkih All-on-4 fiksni, zato so dovolj pravilna ustna higiena in redni obiski zobozdravnika.

V enem dnevu do novih zob. FOTO: Črt Piksi

Naraven videz in občutek: eden najpomembnejših vidikov metode All-on-4 je njen estetski učinek. Zobje so oblikovani tako, da popolnoma posnemajo naravne zobe. Rezultat: pridobili boste naraven nasmeh in končno se boste spet počutili bolj samozavestni.

Brez skrbi pri prehranjevanju: klasične proteze lahko otežijo žvečenje, saj se premikajo ali celo padejo iz ust. Pri metodi All-on-4 pa so zobje stabilni, zato boste spet lahko uživali v hrani, tudi pri trših živilih.

Odprava težav z dlesnimi in kariesom: ker gre za fiksno rešitev, metoda All-on-4 odpravlja tveganje za parodontalno bolezen in karies, ki sta pogosta pri klasičnih protezah.

Povečana stabilnost in varnost: vsadki All-on-4 so trdno zasidrani v čeljusti, kar pomeni, da boste spet lahko govorili, jedli in se smejali brez strahu, da bi vam zobje zdrsnili ali povzročali nelagodje.

Rešitev za vse življenje: ob pravilni negi in rednih kontrolah lahko vsadke All-on-4 uporabljate vse življenje, to pomeni, da se ne boste več spopadali z izzivi, ki jih prinašajo tradicionalne rešitve za brezzobost.

Ortoimplant DENTAL SPA: vaša najboljša izbira za All-on-4

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA pod vodstvom dr. Trampuša in njegove ekipe se ponašajo z dolgoletnimi izkušnjami na področju implantologije, še posebej pri izvajanju metode All-on-4. Dolgoletne izkušnje in strokovnost osebja so ključni dejavniki, zaradi česar je klinika postala prva izbira številnih pacientov, ki iščejo zanesljive in trajne rešitve.

Tukaj so dokazi iz prve roke: preverite veselje pacientov dr. Trampuša:

Tudi vam lahko ekipa strokovnjakov iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA spremeni življenje. Prijavite se na BREZPLAČEN pregled in preverite, kakšna je vaša pot do lepega in zdravega nasmeha.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je s posebnim čutom za paciente uspelo ustvariti prostor, kjer se počutijo dobro, na varnem in z zagotovilom, da bodo zanje odlično poskrbeli. K temu pripomoreta osebni stik in individualen pristop, metode zdravljenja prilagajajo specifikam vsakega pacienta, v celotni postopek pa so vključeni specialisti z različnih področij. Pacient dobi vse na enem mestu. Še več, zaradi posebnega protokola zdravljenja, ki ga je razvil dr. Trampuš, je to še bolj učinkovito, neboleče in prijazno do pacienta.

Ortoimplant DENTAL SPA namreč ponuja tudi kombinacijo spa terapij, zaradi česar pacient doživi prijetnejšo in sproščujočo izkušnjo. Pomislili so tudi na tiste, ki jih je strah posegov in morda celo zaradi tega odlašajo z odločitvijo za trajne zobne rešitve, kot je All-on-4. Pacientom ponujajo namreč analgosedacijo, torej možnost, da med celotnim postopkom spijo.

dr. Zdenko Trampuš FOTO: Črt Piksi

Zakaj izbrati metodo All-on-4 Za vse, ki si želijo trajne, stabilne in estetsko dovršene zobne rešitve, je metoda All-on-4 najboljša izbira. Omogoča hitro okrevanje, ohranja naravno strukturo kosti in pacientom vrača zaupanje v lastni nasmeh.

