Strateški načrt za digitalizacijo energetike

Evropska komisija je objavila poziv k predložitvi dokazov in začela javno posvetovanje, da bi pridobila prispevke o obsegu in vsebini strateškega načrta za digitalizacijo in umetno inteligenco v energetskem sektorju. Predložitev dokazil in izpolnitev vprašalnika sta mogoča do 5. novembra.

Strateški načrt, ki ga je predsednica Ursula von der Leyen predstavila v poslanici komisarja Dana Jørgensena in je bil pozneje napovedan v akcijskem načrtu za cenovno dostopno energijo, bo pospešil uvajanje digitalizacije in umetne inteligence v energetskem sektorju. Hkrati pa bo tudi izboljšal energijsko učinkovitost in zanesljivost sistema.

Strateški načrt – sprejet naj bi bil prihodnje leto – bo določil ukrepe za pripravo na energetski sistem prihodnosti. Pri tem pa bo tudi, kot navaja evropska komisija, proučil izzive in priložnosti, povezane z obsežnim uvajanjem rešitev umetne inteligence v energetskem sektorju.

Evropski komisar za energijo in stanovanjska vprašanja Dan Jørgensen je poudaril, da za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda potrebujemo energetski sistem, ki bo pametnejši in bolj interaktiven. »Digitalne tehnologije, vključno z umetno inteligenco, lahko pospešijo naš prehod na čistejši in učinkovitejši energetski sistem. S strateškim načrtom bomo to uresničili v korist potrošnikov EU,« je še dodal komisar za energijo.

Sinergije z različnimi pobudami

Naj spomnimo, da bo strateški načrt temeljil na akcijskem načrtu EU za digitalizacijo energetskega sistema, sprejetem leta 2022. Izkoristil bo sinergije z različnimi pobudami, kot so načrt za energijsko učinkovitost, sveženj o omrežjih, energetski sveženj za državljane, akcijski načrt za elektrifikacijo ter strategija za ogrevanje in hlajenje. Ta pobuda bo dopolnjevala tudi prizadevanja evropske komisije na področju umetne inteligence, kot sta akt o umetni inteligenci in akcijski načrt za umetno inteligenco na celini.