Cena poljuba: enoletna zaporna kazen

Zoper nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa bodo zaradi spolnega nasilja sprožili sodni proces, so v sredo sporočili z madridskega višjega sodišča. Rubiales je avgusta lani na svetovnem prvenstvu leta 2023 v Avstraliji na podelitvi naslova svetovnih prvakinj španskim nogometašicam brez soglasja poljubil igralko Jennifer Hermoso.

Neželeni poljub so lahko v neposrednem prenosu spremljali gledalci na stadionu in po vsem svetu. Šestinštiridesetletni Rubiales je takrat odločno zanikal krivdo in dejal, da je bil poljub prostovoljen ter da je bil žrtev medijskega linča. Poleg njega bodo na zatožno klop sedli še nekdanji trener ženske reprezentance Jorge Vilda, športni direktor Albert Luque in predsednik marketinga federacije Ruben Rivera. Osumljeni so, da so nogometno igralko po incidentu prisilili k izjavi, da je bil poljub na usta sporazumno dejanje.

Javna podoba nogometa

Rubialesu grozi zaporna kazen od 12 do 18 mesecev zapora. Višje sodišče, ki je pristojno za postopek, ker se je dejanje zgodilo na tujem, mu je določilo varščino 65.000 evrov, če se hoče pred obtožbo o spolnem nasilju braniti s prostosti, enako vsoto bodo morali plačati soobtoženi.

Španska vlada je ta teden nekdanjega španskega selektorja Vicenteja del Bosqueja imenovala za vodjo nacionalne državne nadzorne komisije, ta bo nadzirala špansko nogometno zvezo, ki jo obtožujejo korupcije. Triinsedemdesetletni strokovnjak, ki je s Španijo leta 2010 postal svetovni prvak in leta 2012 osvojil evropsko prvenstvo, bo vodil komisijo za nadzor, normalizacijo in zastopanje, je sporočila ministrica za šport Pilar Alegria. Komisija naj bi povrnila ugled španskemu nogometu in izboljšala njegovo javno podobo.