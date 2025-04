Ekskluzivno darilo: prvi pregled v vrednosti 1000 EUR

Pomlad je idealni čas za nove začetke in spremembe, ki bi vašemu življenju dale nov zanos in energijo za zmagovalne cilje. In kaj pravite na to, da bi s to spremembo zadeli dve muhi na en mah: najprej bi poskrbeli za zdravje, potem pa še za svojo zunanjost. Odličen tandem, ki vam bo brez dvoma povrnil nasmeh, dobro počutje, samozavest in ... seveda, ugriz.

In zakaj je pomlad čas za nove zobe? Ker lahko do 31. 5. izkoristite akcijo, ki vam zagotavlja brezplačen prvi pregled s celotno diagnostiko in posvetom pri dr. Trampušu, DDS, v vrednosti 1000 evrov. Pohitite, prijavite se in si privoščite pravo preobrazbo z novimi in inovativnimi zobnimi vsadki.

Ne dovolite, da bi zaradi brezzobosti obupali nad kakovostnejšim življenjem

Izguba zob ni le estetska težava – vpliva na govor, način prehranjevanja in dojemanje lastnega videza, pogosto poruši samozavest in otežuje vsakodnevne dejavnosti. Potem so tu še slabe rešitve, kot so proteze in mostički, ki sicer odpravljajo brezzobost, vendar ne povrnejo funkcionalnosti kot pri naravnih zobeh.

dr. Trampuš bo našel rešitev še za tako kompleksne težave. FOTO: Črt Piksi

Na srečo je stomatologija v zadnjih desetletjih tako napredovala, da so pacientom na voljo rešitve, ki zlahka odpravijo brezzobost in povrnejo filmski nasmeh ter hkrati trdnost in zanesljivost ugriza. Govorimo o metodah, kot je All-on-4. Ta inovativna tehnika zagotavlja trajno rešitev, ki je primerna tudi za paciente z nekoliko zahtevnejšimi težavami. Za paciente, ki imajo hudo atrofijo kosti in pri katerih klasični vsadki niso mogoči, imajo v kliniki tudi rešitev: subperiostalne in pterigoidne implantate.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se že več kot 20 let osredotočajo prav na reševanje kompleksnih primerov brezzobosti. Njihova vizija je jasna – vsak človek si zasluži samozavesten nasmeh. In ker verjamejo, da mora biti prvi korak brez tveganja, pacientom podarjajo brezplačni prvi pregled v vrednosti 1000 EUR, ki vključuje kompletno diagnostiko in strokovni posvet z dr. Zdenkom Trampušem.

All-on-4 – preprosto najboljša rešitev za brezzobost

All-on-4 je revolucionarna metoda v implantologiji, ki omogoča hitro, učinkovito in dolgotrajno rehabilitacijo. Poseg je varen in hiter – pogosto pacienti še isti dan zapustijo kliniko s fiksnimi začasnimi zobmi in se že nekaj mesecev pozneje smejijo z novim, trajnim nasmehom.

Metoda All-on-4, s katero je dr. Trampušu uspelo izboljšati življenje številnim pacientom v širši regiji, med njimi tudi ogromno Slovencem, ima številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami. Vsadki All-on-4 delujejo kot nadomestek zobnih korenin, kar ohranja strukturo kosti. Pomembno je tudi vedeti, da pri metodi All-on-4 dograditev kosti ni potrebna, saj omogoča optimalno stabilnost z le štirimi vsadki, pri čemer sta zadnja vsadka nameščena pod kotom za boljšo oporo. Čeprav se morda zdi začetni strošek metode All-on-4 visok, gre za dolgoročno najugodnejšo rešitev. Ob pravilni negi lahko ti vsadki trajajo vse življenje, kar pomeni, da ni potrebe po nenehnih prilagoditvah ali menjavah protez.

Za številne bolnike je All-on-4 prelomnica – v počutju in samopodobi. Preverite zgodbe zadovoljnih pacientov dr. Trampuša in se tudi sami prepričajte, zakaj je klinika Ortoimplant DENTAL SPA pravi kraj za vaš novi začetek:

Zakaj prvi posvet spremeni vse?

Odločitev za implantološko terapijo je pogosto povezana s strahom, dvomi, vprašanji. Koliko bo bolelo? Kako dolgo traja okrevanje? Sem sploh primeren kandidat? Prav zato so v Ortoimplantu prvi pregled zasnovali kot varen prostor, kjer pacient brez kakršnega koli pritiska prejme vse informacije, ki jih potrebuje za premišljeno odločitev.

Pregled ne vključuje zgolj hitrega pogleda v ustno votlino, temveč gre za celovit diagnostični proces, s katerim zobozdravnik dobi popolno sliko ustnega zdravja. Po pregledu boste izvedeli, kakšne so vaše možnosti zdravljenja, domov pa boste odšli z individualno prilagojenim načrtom terapije, ki vam bo omogočil življenje brez omejitev.

Vaš novi nasmeh bo nepričakovano izboljšal kakovost vašega življenja – na bolje.

Dr. Trampuš bo poskrbel, da boste spet našli svoj nasmeh. FOTO: Črt Piksi

Kaj vse vključuje brezplačni prvi pregled?

Prvi pregled pri dr. Trampušu je natančen, strokoven in popolnoma prilagojen posamezniku:

Maksilofacialna analiza omogoča vpogled v funkcionalnost čeljustnega sklepa in ugriza.

omogoča vpogled v funkcionalnost čeljustnega sklepa in ugriza. Ortopantomogram in 3D CBCT slikanje razkrijeta stanje kosti, zob in morebitne skrite težave.

razkrijeta stanje kosti, zob in morebitne skrite težave. Intraoralne in ekstraoralne fotografije pomagajo pri oceni estetike in spremljanju napredka zdravljenja.

pomagajo pri oceni estetike in spremljanju napredka zdravljenja. Strokovna analiza vseh podatkov – dr. Trampuš osebno prouči vse vidike primera.

– dr. Trampuš osebno prouči vse vidike primera. Predstavitev individualnega načrta terapije z natančno razlago vseh faz zdravljenja.

z natančno razlago vseh faz zdravljenja. Informacije o ceni, časovnici in možnostih financiranja, brez kakršne koli obveze.

Ekskluzivno darilo: PODARJAMO VAM 1000 EUR ZA VAŠ NOVI NASMEH! Naročite se na prvi posvet še danes in ugotovite, ali ste kandidat za All-on-4. Izkoristite to priložnost, saj vam v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA podarjajo brezplačen pregled v vrednosti 1000 EUR. Rezervirajte svoj termin na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

