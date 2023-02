Murdoch dopuščal laži, saj so mu prinesle veliko denarja

Milijarder in lastnik Fox News Rupert Murdoch je priznal, da je več voditeljev njegove televizijske mreže podprlo in širilo naprej lažne trditve Donalda Trumpa, da so mu leta 2020 ukradli volitve proti zdajšnjemu predsedniku Joeju Bidnu. Medijski mogotec je priznanje pod prisego izrekel leta 2021 na zaslišanju pred odvetniki podjetja Dominion Voting Systems, ki proizvaja in prodaja opremo za elektronsko glasovanje, posamezne odlomke njegove izjave pa so objavili ta ponedeljek. Omenjena družba namreč toži Fox News za 1,6 milijarde dolarjev zaradi poslovne škode, ki naj bi ji jo medijska hiša povzročila z obrekovanjem.

Kot je poročal ameriški CNN, je 91-letni Murdoch, ki je obogatel prav s svojim medijskim imperijem, v pričanju sicer zavrnil trditve, da je bila podpora trditvam nekdanjega ameriškega predsednika uradna politika mreže, je pa priznal, da so voditelji Sean Hannity, Jeanine Pirro, Maria Bartiromo in nekdanji voditelj Lou Dobbs promovirali laž o ukradenih volitvah. Milijarder se je seveda zavedal, da si je Trump izmislil zgodbo, da bili volilni stroji Dominiona prirejeni v korist Bidnu, so pa dokumenti, ki jih je sodišču predstavilo podjetje Dominion, pokazali, da je komentatorjem dopustil, da prenašajo te laži, saj je televizija z njimi lepo zaslužila. »Želel bi si, da bi bili pri obsodbi tega močnejši,« je medijski mogotec v izjavi obžaloval za nazaj. Prav tako je priznal, da bi lahko ukazal, da televizija v svojih programih ne bi podpirala Trumpovih odvetnikov, kot sta Sidney Powell in Rudy Giuliani, vendar ni.

Odvetniki omenjene družbe so v sodnih postopkih opozarjali tudi, da so se voditelji Fox News iz Trumpa in njegovih trditev norčevali, toda ko so stopili pred kamero, se je narativa spremenila. Tudi Murdoch je menda zasmehoval nekdanjega predsednika in njegovo obsesijo dokazati, da so mu volitve ukradli, opisal kot grozljivo in škodljivo za vse.

Prav zaradi priznanja ameriškega medijskega mogotca tožbo družbe Dominion opisujejo kot prelomno, saj tako rekoč ni primerov tožb zaradi obrekovanja, kot je za Guardian ocenil profesor s Harvarda, da bi toženec priznal, da je dopustil lažne informacije, saj je s tem povečal gledanost in svoje prihodke.

Odvetniki korporacije Fox medtem opozarjajo, da Dominion ni dokazal, da je vodstvo sodelovalo pri spornih objavah, ampak krivdo valijo na posamezne voditelje. Televizija Fox News je sicer pred kratkim sporočila, da vsebuje tožba izbrane citate brez konteksta. »Družba Dominion in njeni oportunistični lastniki zasebnega kapitala bodo povzročili veliko hrupa in zmede, vendar bistvo tega primera ostajata svoboda medijev in svoboda govora, ki sta temeljni pravici, zagotovljeni z ustavo in zaščiteni z zakonom,« je sporočilo vodstvo televizije.