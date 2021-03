Rupert Murdoch: Ne razmišlja še, da bi se umaknil

Globalni imperij resničnega medijskega vplivneža Ruperta Murdocha med drugim vključuje časopise The Sun, The Times, Wall Street Journal in televizijsko hišo Fox News. Že sedem desetletij ima v rokah glavne niti, ki usmerjajo tako svetovno politiko kot življenjski slog vseh, ki so tako ali drugače v stiku z mediji.

S politiko do dobičkov

Med drugim mu pripisujejo bistveno vlogo pri udejanjenju brexita in ustoličenju nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerim trenutno menda nista več najboljša prijatelja. Murdochova politična usmeritev je konservativna oziroma desnosredinska, a v dejanjih temu ne sledi dosledno, saj občasno na političnem parketu podpira tudi levo usmerjene igralce.



Eden najuspešnejših posredovalcev novic v zgodovini medijev ima po podatkih Forbsa premoženje v vrednosti dobrih 35 milijard dolarjev. Kot izkušeni maček v urednikovanju in založništvu vedno najde pot do dobičkov, ne glede na okoliščine. Trenutno se ubada z obtožbami, da je Fox News sodeloval pri širjenju teorij o nameščenih ameriških volitvah ter na skrivaj prisluškoval točno določenim osebam, seveda za večjo branost oziroma gledanost.

Šest otrok in trinajst vnukov

Po pisanju Guardiana za zdaj še ne razmišlja, da bi se umaknil, in takoj ko se bodo razmere zaradi pandemije koronavirusa umirile, načrtuje nove poslovne podvige. Tudi zasebno živi razgibano življenje. Ima šest otrok iz treh propadlih zakonov in trinajst vnukov. Od leta 2016 je poročen z Jerry Hall (64), ki je v prejšnjem zakonu z Mickom Jaggerjem (77), pevcem legendarne skupine The Rolling Stones, rodila štiri otroke.



V prihodnje bodo velikansko premoženje in posle enakovredno prevzeli njegovi najstarejši štirje dediči. Najverjetnejši vodja gigantske družinske multinacionalke bo najstarejši sin Lachlan Murdoch (49), a družina za zdaj ne podpira v celoti.



Med dediči se, sodeč po njihovih izjavah, kažejo precejšnja nestrinjanja, kar zadeva pogled na družbenopolitična vprašanja. Glede na to, da je njihova babica po očetovi strani Dame Elisabeth dosegla častitljivo starost 103 leta, ima Rupert Murdoch morda še dovolj časa, da združi družino tako, da bo ohranila in krepila osupljivo medijsko zapuščino.

