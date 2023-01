Trump se lahno vrne na facebook in instagram

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump bo uporabnike facebooka in instragrama kmalu spet lahko razveseljeval s svojimi objavami. Iz družbe Meta so namreč sporočili, da mu bodo po dveh letih prepovedi zaradi neprimerne uporabe omenjenih družbenih omrežij dovolili vrnitev.

Odločitev bodo uresničili v prihodnjih nekaj tednih, so sporočili, veliko vrnitev pa bodo pospremili z novimi ukrepi, s katerimi naj bi preprečili podobne prekrške, kot je po poročanju Guardiana v svoji objavil pojasnil Nick Clegg, direktor za globalne odnose v družbi Meta. »Kot vsak drug uporabnik facebooka in instagrama mora tudi gospod Trump spoštovati standarde družbenih omrežij,« je zapisal in dodal, da če bodo opazili kakršne koli kršitve teh standardov, ga bodo ponovno suspendirali za čas od enega meseca do dveh let.

Dolgo pričakovano odločitev Mete je Clegg pospremil še s pojasnilom, da bi morala javnost slišati, kaj imajo njihovi politiki povedati, pa naj bo to dobro ali slabo, saj se na podlagi tega tudi lažje odločajo na volitvah.

Trumpu so prepovedali uporabo omenjenih omrežij, ko je v času napada na Kapitol 6. januarja 2021 objavljal trditve, da so volitve ukradene, poveličeval vse bolj nasilne protestnike ter napadal nekdanjega podpredsednika Mika Penca, ki mu je sicer grozila mafija.

Facebook (zdaj Meta) in Twitter sta Trumpu leta 2021 blokirala račun. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Takratna prepoved je bila izjemna odločitev, sprejeta v izjemnih okoliščinah, je zapisal Clegg in dodal, da so v družbi presodili, da Donald Trump ne predstavlja več tako velikega tveganja za javno varnost, bo pa zaradi preteklih prekrškov ob ponovnih spodrslajjih lahko bolj ostro kaznovan.

Ameriški republikanci so sicer že nekaj časa pritiskali na družbo, naj med pripravami na naslednjo kandidaturo Trumpu dovolili vrnitev na omenjena družbena omrežja. nekdanji predsednik ZDA je na svojem omrežju Truth Social v odziv na odločitev Mete zapisal, da je »Facebook izgubil milijarde«, ko je prepovedal objave »svojemu najljubšemu predsedniku, meni«. »Kaj takega se brez odškodnine ne bi smelo zgoditi nobenemu predsedniku niti komurkoli drugemu,« je še zapisal.

Zdaj se mora Trump torej odločiti, je poročal BBC. Trump ima resda svoj Truth Social, platformo, zasnovano leta 2021, a ima ta seveda bistveno manj uporabnikov (okoli pet milijonov), prav gotovo v primerjavi s Facebookom, ki jih ima tri milijarde. Vendar pa se je s Truth Social s pogodbo zavezal, da bo najprej objavljal tam (vsaj šest ur prej), šele potem na drugih omrežjih.

Po objavi odločitve družbe Meta so se sicer oglasile številne organizacije in opozorile, da z vrnitvijo Trumpa na družbena omrežja daje potuho tistim, ki spodbujajo nasilje in sovraštvo.

Glavna organizacija za človekove pravice in državljanske svoboščine v ZDA ACLU pa je ocenila, da je poteza pravilna. »Če nam je všeč ali ne, predsednik Trump je ena vodilnih političnih osebnosti v državi in javnost ima velik interes, da sliši, kar želi povedati. Nekatere od Trumpovih najbolj žaljivih objav na družbenih omrežjih so se namreč na koncu znašle kot ključni dokazi v tožbah proti njemu in njegovi vladi,«je dejal izvršni direktor ACLU Anthony Romero.