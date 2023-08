TV namigi: Moja čudovita Wanda, Ujeta v steni, Skrivnosti sestre Boniface ...

Sreda, 2. avgusta

Moja čudovita Wanda (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Wanda, Mein Wunder. Švica, 2020. Režija: Bettina Oberli. Igrajo: Agnieszka Grochowska, Marthe Keller, André Jung, Birgit Minichmayr, Jacob Matschenz. Kom. 110 min.

Wanda je petintridesetletna Poljakinja, zaposlena kot negovalka pri švicarski družini z obolelim in slabo pokretnim sedemdesetletnikom Josephom. Josephova družina živi v vili poleg jezera in Wanda je z njo od jutra do večera. Včasih še ponoči …

Družina nepogrešljivo Wando vzame za svojo; Josephova žena Elsa potrebuje Wandino pomoč in mlajši sin Gregi se vanjo zagleda. Delo, ki ga Wanda opravlja pri tej družini, je slabo plačano, a vseeno nanese dovolj, da pomaga svoji družini na Poljskem. Ko se izkaže, da Joseph poleg redne bolnišnične oskrbe potrebuje tudi spolno potešitev, Wanda za doplačilo privoli tudi v to. Potem pa nepričakovano zanosi …

Ujeta v steni (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

The Ledge. VB, 2022. Režija: Howard J. Ford. Igrajo: Brittany Ashworth, Ben Lamb, Louis Boyer, Nathan Welsh, Anaïs Parello. Pust. film. 90 min.

Ujeta v steni. Foto Kanal A

To, kar bi moralo biti plezalna pustolovščina dveh najboljših prijateljic, Kelly in Sophie, se kmalu spremeni v grozljivo nočno moro. Ko Kelly s kamero po naključju posname umor svoje najboljše prijateljice Sophie, postane naslednja tarča skupine prijateljev, ki se ne bodo ustavili pred ničimer, da bi uničili dokaze o svojem strašnem dejanju in vse, ki so jim na poti.

Kelly se poda na beg pred njimi in začne plezati visoko v steno. A kmalu ostane ujeta v steni, in te le nekaj metrov stran od svojih zasledovalcev.

Skrivnosti sestre Boniface (Premiera): Fox Crime ob 22.00

Sister Boniface Mysteries. VB, 2023. 2. sezona. 1/10. Režija: Ian Barber. Igrajo: Lorna Watson, Max Brown, Ami Metcalf, Alan Emrys, Alice Marshall. Hum. nan. 60 min.

Skrivnosti sestre Boniface. Foto Fox Crime

Sestra Boniface je katoliška redovnica, ki v 60. letih prejšnjega stoletja živi v samostanu St Vincent's, v mestu Great Slaughter v Veliki Britaniji. Poleg svojih verskih dolžnosti izdeluje vino in ima doktorat iz forenzičnih znanosti, kar ji omogoča, da krajevni policiji kot svetovalka pomaga pri preiskavah zločinov.

V mestu snemajo otroško oddajo. Ko se urednica Dinah Morgan vrne v oddajo po treh mesecih odsotnosti, ni zadovoljna s tem, v katero smer je oddajo zapeljala producentka Fliss Forsyth. Ko Dinah najdejo umorjeno, postanejo Fliss in trije voditelji oddaje, nekdanji vojak Jono Hardy, ventrilokvist Danny Lemon in nekdanja cirkusantka Sandy Shanks, glavni osumljenci detektiv Sam Gillespie potrebuje sestro Boniface, da najde dokaze o morilcu.

Vojna pred sodiščem – jugoslovanski procesi: Zločini: TV SLO 1 ob 23.05

Krieg vor Gericht. Nem./Češka, 2021. 1/2. Režija: Lucio Mollica. Dok. miniserija. 60 min.

Vojna pred sodiščem – jugoslovanski procesi: Zločini. Foto TVS

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je v nekdanji Jugoslaviji razplamtela vojna. Divjalo je uničenje, ljudje so se bili prisiljeni razseliti, agresorji so vzpostavili celo nezaslišana koncentracijska taborišča in zagrešili množične poboje.

V zadregi, saj nasilju nikakor ni bilo videti konca, je Varnostni svet Združenih narodov leta 1993 po vzoru Nürnberških procesov ustanovil Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije s sedežem v Haagu.

Dokumentarna serija v dveh delih razkrije, kako je sodišče sprva delovalo brez nujnih finančnih sredstev in kadrovsko podhranjeno, soditi pa je uspelo le manj pomembnim zločincem. Naposled pa so se morali pred njim zagovarjati tudi snovalci balkanske morije: Slobodan Milošević, Radovan Karadžić in Ratko Mladić.