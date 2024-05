TV namigi: že 20. leto drame v belem, o kulturi dela in prijateljih mladih

Četrtek, 2. maja

Talenti v belem (Premiera): Star Life ob 22.00

Grey's Anatomy. ZDA, 2024. 20. sezona. 1/10. Režija: Kevin McKidd. Igrajo: Gina Hecht, Camilla Luddington, Kim Raver, Ellen Pompeo, James Pickens Jr. Nan. 55 min.

Na sporedu bo že 20. sezona te napete zdravstvene drame, v kateri spremljamo Meredith Grey in druge zdravnike bolnišnice Grey Sloan Memorial, ki se vsak dan soočajo z odločitvami, pri katerih gre za življenje ali smrt. Meredith vnovič premisli o svojih načrtih, stažisti so po smrti pacienta na tankem ledu, Simone in Lucas sta v nujnem primeru takoj testirana, Richard se zaupa Bailey, razkrita pa je usoda dr. Teddy Altman.

Na hodnike bolnišnice Grey Sloan Memorial se vrača znani obraz, Jessica Capshaw, v vlogi Dr. Arizone Robbins. Jessica je to vlogo odigrala že v več kot 220 epizodah. Njena vrnitev brez Callie Torres pa bo zagotovo sprožila špekulacije o nadaljnjem razvoju razmerja. Poleg nje se v serijo vrača tudi Alex Landi kot Dr. Nico Kim, novi obraz v seriji bo Natalie Morales, ki bo igrala pediatrinjo Monico Beltran.

Po službi (Premiera): TV SLO 1 ob 21.50

After Work. Koprod., 2023. Režija: Erik Gandini. Dok. film. 85 min.

Po službi. Foto TVS

Dokumentarni film se poglobi v različne kulture dela – ponudi nam vpogled v države, kjer vlada pravi deloholizem, na primer Južno Korejo, kjer so celo morali uvesti obvezni izklop računalnikov, da zaposleni ne delajo dolgo v noč. K smotrni porabi prostega časa in opuščanju pretiranega dela so prebivalce spodbujali tudi z oglaševalskimi kampanjami.

V Kuvajtu so stvari povsem drugačne: javnih delovnih mest je denimo ogromno, a zaposleni nimajo kaj početi in si čas na delovnem mestu krajšajo z branjem knjig in gledanjem filmov. Po drugi strani pa povsod po svetu najdemo ljudi, ki na svojih delovnih mestih garajo kot sužnji ali jih delodajalci ves čas nadzirajo, tudi s pametnimi kamerami.

Kako bo v prihodnje, ko bodo številna delovna mesta nadomestili stroji in umetna inteligenca? Bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka?

Prijatelji mladih – 70 let ZPMS (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Prijatelji mladih – 70 let ZPMS. Foto TVS

Slo., 2024. Režija: Maja Pavlin. Dok. film. 75 min.

Film o 70-letni zgodovini Zveze prijateljev mladine Slovenije prek spominov številnih prostovoljcev ponuja pester prerez ključnih dosežkov te krovne humanitarne organizacije in njenih številnih društev za lepše, spodbudnejše otroštvo.

Zgodba sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so se z namenom zagotavljanja kakovostnega razvoja otrok začela ustanavljati društva prijateljev mladine. Čeprav je ZPMS najbolj znan po humanitarnem delu, so njegove dejavnosti vedno segale čez te okvire – ZPMS je bil gonilna sila za uvedbo ugodnosti, ki se danes zdijo samoumevne: vrtci, počitniške kolonije, porodniški dopust, pediatrična oskrba dojenčkov in otrok, šolska prehrana, igrišča, knjižnice, šole v naravi, vzgojne posvetovalnice, štipendijski skladi, podaljšano bivanje in še več.

Prijatelji mladih – 70 let ZPMS. Foto TVS

Bogat nabor arhivskih posnetkov v filmu nas popelje v čas začetkov zveze po drugi svetovni vojni, v obdobje razvoja in delovanja sistema za skupnost do prehoda v novo družbeno ureditev, potrošništvo in individualizem, ki odpirajo nove izzive in narekujejo drugačen način dela zvez in društev prijateljev mladine.