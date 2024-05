Luka Dončić vrnil udarec, Dallas na pragu konferenčnega finala

Potem ko so v torek v zadnji četrtini zapravili prednost domačega igrišča, so košarkarji Dallas Mavericks z odliko opravili popravni izpit. V gosteh so s 104:92 (STATISTIKA) premagali Oklahoma City Thunder in povedli s 3:2 v zmagah. Luka Dončić je bil s trojnim dvojčkom (31 točk, 10 skokov, 11 asistenc) junak pomembne zmage Teksašanov v končnici lige NBA.

Tekma številka 6, na kateri si lahko zasedba Jasona Kidda pribori finale zahodne konference, bo v noči na nedeljo v American Airlines Centru (2.30 po slovenskem času). Skupni zmagovalec se bo pomeril z boljšim iz para Minnesota – Denver (2:3, šesta tekma bo ponoči).

Dallas se je na tekmi razigral v drugi četrtini, ko je ušel na prednost 40:27, tudi ob menjavi strani pa je bila prednost dvomestna (54:44). Dončić pa je v primerjavi s prejšnjimi tekmami naravnal merila in kljub tesni obrambi že v prvem delu dosegel 17 točk in sedem podaj, je poročala STA

Luka Dončić je znova blestel. FOTO: Joshua Gateley/AFP

Po odmoru so Teksačani nadaljevali v visokem ritmu in povedli za 15 točk, ko je Dončić s trojko zadel za 68:53, Josh Green pa nekaj kasneje za 71:56. Ko je Slovenski košarkar v uvodu v zadnjo četrtino zadel še za 89:71, je bilo jasno, da je Dallas na pragu pomembne zmage.

A domači se še niso predali in se s serijo 10:0 močno približali. Do preobrata tokrat ni prišlo. P. J. Washington je zadel trojko za 95:85, v primerjavi z zadnjo tekmo pa je Dallas odlično izvajal proste mete in vseskozi držal razliko okrog 10 točk ter imel tekmo pod nadzorom.

Spektakularna blokada

Za pravo poslastico pa je v zadnji minuti še enkrat poskrbel Dončić, ki je z blokado ustavil prvega zvezdnika Oklahome Shai Gilgeous-Alexandra.

Dončić je dosegel 31 točk. FOTO: Alonzo Adams/USA Today Sports

»Soigralcev nisem smel pustiti na cedilu«

»Tokrat sem bil popolnoma fokusiran na tekmo. Skušal sem ostati sproščen in nič drugega me ni zanimalo. Soigralce sem na dveh tekmah pustil na cedilu in to se ni smelo ponoviti. A serije še ni konec. Vodimo s 3:2 in to moramo dokončati,« je po tekmi dejal Dončić.

Luka Dončić je v 41:24 minutah mel met iz igre 12:22 (54,5 %), za tri 5:11 (45,5 %), prosti meti 2:3 (66,7 %), zbral je 10 skokov, 11 asistenc, 1 blokado, 3 izgubljene žoge in 3 osebne napake.

Šesta, morda že odločilna tekma, bo na sporedu v noči na nedeljo v Teksasu.

Za Dallas je 19 točk dosegel Derrick Jones Jr., P.J. Washington je prispeval 10 točk in 10 podaj, Kyrie Irving pa 12 točk. Pri Oklahomi je Gilgeous-Alexander zabeležil 30 košev.

Boston v finalu vzhoda

Na vzhodu pa se je v finale že prebil Boston, ki mu je to uspelo tretjič zaporedoma, vseeno pa ekipa iz Massachusettsa čaka na 18. naslov, s katerim bi na večni lestvici na vrhu prehiteli Los Angeles Lakers. Tekmec v finalu bo boljši iz dvoboja med New York Knicks in Indiana Pacers.

Luka Dončić je zadel pet trojk. FOTO: Alonzo Adams/USA Today Sports

Najboljša ekipa rednega dela je s 113:98 premagala Cleveland Cavaliers in se veselila skupne zmage s 4:1. A obračun v domači dvorani TD Garden je bil dolgo tesen. »Nismo pričakovali, da bomo zmagali v prvi ali drugi četrtini. Traja dokler traja,« je potek komentiral Jayson Tatum, ki je bil s 25 koši najboljši posameznik pri zmagovalcih. Al Horford je dodal 22 točk in 15 skokov, Evan Mobley je za Cleveland dosegel 33 točk.

Polfinale zahodne konference:

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 92:104

(Dallas vodi s 3:2 v zmagah)

Polfinale vzhodne konference:

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 113:98

(Boston je s 4:1 v zmagah napredoval v konferenčni finale)