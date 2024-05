Dve leti načrta REPowerEU

Pred dvema letoma, ko so ruski tanki prestopili mejo z Ukrajino, se je Evropa nenadoma zavedela, da je nevarno odvisna od drugih. Ker smo se pri preskrbi s plinom, nafto in premogom toliko zanašali na Rusijo, je bila ogrožena tudi naša energetska varnost.

Ukrajina se je v svojem odzivu izkazala za pogumno, odporno in odločno. Vendar so nekateri dvomili, ali bi se Evropa lahko oziroma ali se bo politično odzvala glede na to, kako odvisni smo postali od ruske energije. Pred vojno, to je leta 2021, je približno 45 odstotkov evropskega plina, skoraj polovica našega uvoza nafte in skoraj tretjina našega premoga izvirala iz Rusije.

Vendar si je EU enotno in odločno postavila cilj, da zmanjša svojo energetsko odvisnost od Rusije in tako njenemu gospodarstvu zada boleč udarec, Ukrajino pa podpre v njenem boju za svobodo. To je ozadje načrta REPowerEU, ki ga je komisija začela izvajati maja 2022. Gre za akcijski načrt za diverzifikacijo preskrbe z energijo in odmik od Rusije ter za varčevanje z energijo in pospešitev prehoda Evrope na čisto energijo.

V dveh letih od uvedbe načrta REPowerEU smo močno zmanjšali uvoz ruskega premoga, nafte in plina. Dosegli smo do zdaj največje povečanje energije iz obnovljivih virov in z zgodovinsko preusmeritvijo naše preskrbe z energijo ob koncu te zime imeli rekordne ravni plina v skladiščih. Povpraševanje po plinu se je zaradi prihrankov energije in ukrepov za energijsko učinkovitost zmanjšalo za skoraj 20 odstotkov.

S tem načrtom se je Evropa v zadnjih dveh zimah izognila pomanjkanju energije. Naši domovi so ostali osvetljeni in ogrevani.

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson na srečanju z mediji v Pekingu. FOTO: Xiaoyu Yin/Reuters

Vendar REPowerEU ni le začasen odziv na krizo. Z njim je Evropa izbrala energetsko neodvisnost, kar dokazuje tudi uvajanje energije iz obnovljivih virov v EU v do zdaj največjem obsegu. Leta 2021 je 39 odstotkov električne energije v EU izviralo iz obnovljivih virov in 36 odstotkov iz fosilnih goriv, leta 2023 pa 45 odstotkov iz obnovljivih virov in 28 odstotkov iz fosilnih goriv. Ta trend se bo gotovo nadaljeval tudi v prihodnjih letih.

Infrastruktura za vetrno in sončno energijo se namešča v do zdaj največjem obsegu. Evropa ima največji nabor projektov na področju obnovljivega vodika na svetu. Proizvodnja biometana se povečuje, kar bo prineslo nove prihodke in priložnosti za razogljičenje naše industrije. Uvajajo pa se tudi najsodobnejše tehnologije, kot so plavajoče vetrne elektrarne. Potekata načrtovanje in gradnja elektroenergetskih omrežij prihodnosti. To bo evropskim podjetjem ter državljankam in državljanom omogočilo, da se svobodno odločajo za nakup zelene energije, kadar in kjer to želijo ter v potrebnih količinah. Načrt REPowerEU in evropski zeleni dogovor sta opolnomočila državljane in državljanke. Ti imajo zdaj več pravic in priložnosti ter lahko dejavno prispevajo k prehodu v uporabo čiste energije.

Za celino, ki ni bogata s fosilnimi viri, je čista energija pot do energetske neodvisnosti in gospodarske konkurenčnosti. Z načrtom REPowerEU bomo lažje dosegli naše cilje iz zelenega dogovora in zmanjšali tveganja novih odvisnosti.

Rusija nas je poskušala ohromiti z našo odvisnostjo od fosilnih goriv, a je pri tem nenamerno pospešila naš zeleni prehod in si tako zadala hud udarec. Gazprom je imel zdaj prvič po letu 1999 izgubo. Evropa pa je energetski trg stabilizirala. Od leta 2022 smo znižali stroške uvoza energije, cene pa so se vrnile na ravni pred vojno. Evropa se ne bo Rusiji ali katerikoli drugi državi nikoli več pustila izsiljevati z energijo.

To so dosegli Evropa ter evropski državljani in državljanke. Skupaj smo zgodovinsko grožnjo spremenili v nič manj zgodovinsko priložnost. Z načrtom REPowerEU je bil na novo narisan energetski zemljevid.

Upam in verjamem, da bodo šli volivci in volivke prihodnji mesec na evropske volitve z mislijo na to, kako pomembna sta evropska moč in solidarnost.

***

Kadri Simson, evropska komisarka za energijo

