TV namigi: ženske, ki ropajo in stavkajo

Nedelja, 28. januarja

Oceanovih 8 (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ocean's Eight. ZDA, 2018. Režija: Gary Ross. Igrajo: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna. Akc. film. 130 min.

Oceanovih 8 je nadaljevanje trilogije Oceanovih 11, v kateri so George Clooney, Brad Pitt in druščina igrali elegantne prevarante in zmikavte, ki so se specializirali za igralnice.

Tokrat je fokus zgodbe na Debbie Ocean, sestri Clooneyjevega lika Dannyja iz prejšnjih filmov, ki jo igra Sandra Bullock. Pet let, osem mesecev in 12 dni je Debbie Ocean preživela v zaporu, kjer je kovala načrt za največji in najdrznejši rop svoje kariere. Njena tarča je gala ples v Metropolitanskem muzeju v New Yorku, ekipa specialistk za to nalogo pa vključuje naslovnih osem žensk, ki jih (z zanosom) odigrajo same zvezdnice.

Skupaj z nekdanjo partnerico Lou (Cate Blancehett) zbere ekipo najboljših zločink na svojih področjih – draguljarko, ulično prevarantko, izkušeno preprodajalko, hekerico in modno oblikovalko. Njihov načrt je dodelan do podrobnosti, vendar ga bodo morale ženske izpeljati brez najmanjše napake, če bodo želele speljati ogrlico vsem na očeh in pri tem ostati neopažene.

Izdelano v Dagenhamu: Pop TV ob 22.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Made in Dagenham. VB, 2010. Režija: Nigel Cole. Igrajo: Sally Hawkins, Bob Hoskins, Andrea Riseborough, Jaime Winstone. Drama. 135 min.

Izdelano v Dagenhamu. Foto Pop TV

Leto 1968. Tovarna avtomobilov Ford je eden največjih delodajalcev v Veliki Britaniji. Med zaposlenimi v Dagenhamu, kjer je tovarna, je tudi dvesto nezadovoljnih, premalo plačanih delavk za šivalnimi stroji. Ko se te zavejo diskriminacije v primerjavi z moškimi delavci, z Rito O'Grady na čelu vzamejo usodo v svoje roke, čeprav jih moški v okolici prepričujejo, da je bitka vnaprej izgubljena. A ženske zbudijo svetovno pozornost in sprožijo gibanje, ki je prineslo pomembno reformo. Posneto po resnični zgodbi.

Odlično spisan in odigran retro film z dušo in humorjem je poklon ženskam v industriji.

Sin (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Son. Koprod., 2022. Režija: Florian Zeller. Igrajo: Vanessa Kirby, Hugh Jackman, Laura Dern, Shin-Fei Chen, Zen McGrath. Drama. 120 min.

Sin. Foto HBO

Režiser Florian Zeller je pred štirimi leti navdušil s filmom Oče, o človeku (Anthony Hopkins je za vlogo dobil oskarja), ki se počasi izgublja v demenci. Dve leti kasneje se je vrnil z zgodbo o sinu. Peter ima dojenčka z novo partnerko Beth, a njegovo že tako zmedeno življenje se obrne na glavo, ko se na njegovih vratih pojavi nekdanja žena Kate, da bi se pogovorila o njunem 17-letnem sinu Nicholasu, ki je depresiven.

Mladeniča že nekaj mesecev ni v šoli in očitno ima težave. Peter si prizadeva poskrbeti za Nicholasa, kot bi si želel, da bi zanj skrbel njegov oče. Medtem se ubada z novim sinom, ki ga ima z Beth, v službi pa s ponudbo za sanjski položaj v Washingtonu. Ko seže po preteklosti, da bi popravil svoje napake, pa izgubi občutek glede tega, kako Nicholasa obdržati v sedanjosti.