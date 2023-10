Digitalizacija babičinega krvnega tlaka

V nadaljevanju preberite:

Nekoč bo vse v redu. Nekoč, ko se bo končno zgodila tista lepa prihodnost, na katero vse življenje čakamo, bo vse nekako lažje. Če se vam zdi, da sem preveč optimističen, vam svetujem, da se optimizma nalezete. Kajti če še ne veste, vam jaz povem, da živimo v prehodu iz slabšega na boljše. Tako kot so živele vse generacije doslej. Še nekaj na videz nesmiselnih meandrov življenja obredemo in znašli se bomo v popolni utopiji: nekega dne se boste zbudili v debirokratizirani in digitalizirani družbi, kjer bo sprega organske inteligence uradniške kaste in anorganske pameti strojev ustvarila čudeže, ob katerih se nam bo življenje v primerjavi z današnjim zdelo naravnost breztežno.