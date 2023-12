Kako spodkopati soglasje

V nadaljevanju preberite:

Več kot 97.000 udeležencev naj bi se te dni drenjalo v Dubaju na podnebni konferenci Združenih narodov Cop28. Natančno število bomo sicer izvedeli naknadno, saj je treba še prešteti, koliko prijavljenih je tudi v resnici prevzelo svojo konferenčno značko. Pa je vseeno že jasno, da je letošnji dogodek največji do zdaj. Lahko bi celo pomislil, da na svetu končno vlada soglasje, da se je treba proti podnebnim spremembam bojevati. A resničnost ima to zoprno lastnost, da so stvari bolj zapletene. Zaradi vseh teh udeležencev je letošnji podnebni vrh tudi izstopajoč po številnosti sporočil, ki prihajajo ali z dogodka ali se z njim ukvarjajo. Več tisoč jih je in vsako je nekoliko drugačno in vsaksebi. Kako jih sploh lahko spravimo v red in osmislimo?