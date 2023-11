Konji in umetni ljudje

V nadaljevanju preberite:

Harmeen Mehta je velika zagovornica umetne inteligence. Najbrž tudi obžaluje, da ji ni prepustila besede. »Družba se spreminja in delovna mesta se drugačijo,« je ta mesec dejala za spletni medij Raconteur. »Ne vem, kako so se počutili konji, ko je bil izumljen avto, vendar se niso pritoževali, da so ostali brez službe; niso stavkali. To je del evolucije. Nekatera delovna mesta se bodo spremenila, nekatera nova bodo ustvarjena, nekatera pa ne bodo več potrebna.« Gospa je namreč direktorica digitalnega razvoja pri skupini BT, nekoč bolje poznani kot British Telecom. In ta korporacija je že maja napovedovala, da se bo znebila skoraj polovice svojih delavcev. Velik del jih bo nadomestila prav z umetno inteligenco.