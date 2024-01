Čip demokracije

V nadaljevanju preberite:

Tajvanci so v soboto močni Kitajski in vsem nam pokazali, zakaj je njihov otok tako pomemben za ves svet. Pomemben je, ker proizvede toliko mikročipov, da nobena napredna industrija ne ve, kaj bi brez tega vira polprevodnikov. Pomemben pa je tudi zaradi tega, ker je v časih poglobljenih dvomov o demokraciji razmišljal demokratično in z 71-odstotno volilno udeležbo, kakršno je v evropskih državah vse težje doseči, izvolil predsednika, na čigar čelu piše: »Zaradi kitajskih groženj smo samo še bolj prepričani v svobodo izbire.«